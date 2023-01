Infektolog dr Eleonora Gvozdenović i virusolog dr Milanko Šekler istakli su da nema razloga za brigu zbog dokumenata koje je "Fajzer" izneo u javnost navodeći da je prilikom pravljenja vakcine protiv korone koristio mutacije virusa kako bi napravio antivirusni lek protiv kovida 19.

- Svi virusi se menjaju, a posebna panika se diže kada se govori o mutiranju virusa koji se radi u laboratoriji. Da se oni ne bi tako igrali i maštali, ne bismo imali ni napretka. Sve ima rizika, ali oni pokušavaju da urade nešto što će biti bolje. Vi imate jedan živi organizam koji želi da preživi, a čovek koliko god da zna o njemu, zna malo. Oni imaju izuzetno veliki kapacitet na prežive - kaže dr Gvozdenović.

Dr Šekler ističe i da se podigla prašina zbog lošeg prevoda.

- Oni kažu da su različite sojeve koristili, da bi ispitali da li njihov lek radi, a koristili su i različite oblike mutiranog oblika proteaze, a tu proceduru im je tražila država i to o čemu se sada priča nema nikakve veze sa onim što je urađeno. Morali su da imaju razne mutirane oblike s proteina, da bi znali da li će njihova vakcina da deluje. Ako ljudi toliko sumnjaju, neka ta zbunjena javnost pokrene njihove naučnike da isitaju da li je sve rađeno kako treba - kaže dr Šekler, koji isitče da nije sve prevedeno kako treba.

- To je pocedura koju agencije traže da bi se registrovale. Pretpostavljam da istu stvar tražile agencije i u Evropi - kaže Šekler.

Dr Gvozdenović je istakla da je članak korektno napisan, ali je teško da se razume.

- Fajzer nije priznao, već je izneo tu informaciju. Oni su sigurno umnožili raznorazne vrste virusa da bi uradili to što su uradili. Ana Gligić virusolog je rekla da je najverovatnije je taj virus uzgojen u nekoj laboratoriji i da je pobegao iz nje. I to je problem, šta će se desiti kada neki od tih patogenih virusa bude krenuo u cirkulaciju. Mi ne znamo ni da li će on spontano da se promeni i to oni ispituju, da li će lek delovati i ako dođe do promene. Mi stalno očekujemo da živimo u nekoj vrsti sigurnosti, a to je nemoguće - kaže dr Gvozdenović.

Ona je istakla i da sama bolest zavisi od našeg imuniteta, za koji kaže da je najbolji kada je srednje jačine.

- Sama bolest zavisi i od toga kakav je naš imunitet. Mi ni ne znamo kakvi smo, a obolimo onog momenta kada nam je imunitet slabiji, a u kontaktu smo sa klicom - kaže dr Gvozdenović.

Govoreći o soju korone pod nazivom kraken, koji je trenutno aktuelan, dr Šekler je istakao da nema razloga da se opterećujemo imenima i da je i dalje u pitanju omikron.

- Kraken je i dalje omikron i on uopšte nije nov. Nije došlo do nikakvih novih mutacija. Nove mutacije su obeležene grčim slovom, i dalje smo na omikronu - kaže dr Milanko Šekler.

