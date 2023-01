MOŽE LI BABA MARTA DA NAS IZNENADI?! Ovo je datum za poslednji snežni pokrivač! Meteorolog Todorović otkrio i kakvo nas leto čeka

Meteorolog Nedeljko Todorović ocenjuje da će ovaj januar završiti na listi najtoplijih na drugom mestu. Verovatno će, navodi, od sledeće sedmice biti jedan do dva dana sa snegom i maksimalnim temperaturama do tri stepena.

Ističe da imamo, kako to voli da kaže, beogradsku zimu. Leto je daleko, ali poručuje da će biti manje vruće i manje sušno nego prošlo.

Nedeljko Todorović kaže da će maksimalna temperatura u Beogradu ove sedmice biti 10 stepeni, koliko se prognozira sutra, a da će onda narednih dana pasti na osam, sedam i šest stepeni.

"Tu bi bilo svakog dana uglavnom pomalo kiše, one kratkotrajne. U noćnim satima eventualno neka pahulja može da promakne. U subotu je možda izvesnija neka kiša u trajanju od nekoliko sati, pa čak uveče i da bude kratkotrajnog snega", navodi meteorolog.

Navodi da je mala verovatnoća da se taj sneg zadrži na tlu, možda na travnjacima ili automobilima i krovovima.

"Sledeća sedmica, znači od nedelje 5. februara, pa negde bar do 10. ili 12. februara, a možda i do 15. februara, onih poslednjih dana nisam siguran, opet će da dođe nešto malo hladnije vreme u odnosu na ovu sedmicu. Velika je verovatnoća da bude bar jutarnjih mrazeva, to znači minus 1, 2 i 3 stepena", prognozira Todorović.

Verovatno će, kaže, u sedmici od 5. februara pa nadalje biti jedan do dva dana sa snegom i neki manji snežni pokrivač, s maksimalnim temperaturama do tri stepena.

Ističe i da je do sada u januaru u Beogradu u centru grada bio samo jedan, kako kaže "minus nula zarez jedan", tako da je stvarno toplo.

Kaže da će januar da završi na listi najtoplijih na drugom mestu.

Hoće li nas Baba Marta iznenaditi

Todorović procenjuje da je verovatnoća da nas Baba Marta iznenadi 50 posto.

"Datum poslednjeg snežnog pokrivača, mislim da je 5. mart, a srednji datum padanja snega posle toga je mislim 22. ili 23. mart. To znači pola-pola, jer neki put padne posle tog datuma, a neki put pre", objašnjava meteorolog.

Napominje da bi bilo prehrabro da unapred tvrdi kakvo će vreme biti, ali da će mraza biti u nekim danima u martu.

"Ja to zovem beogradska zima. A leto je daleko, ali biće manje vruće i manje sušno nego prošlo. To mogu da kažem", poručio je Nedeljko Todorović.