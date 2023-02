Posle Njujorka, Porfirije održao svetu arhijerijsku liturgiju u Libertivilu

Patrijarh Porfirije predvodio je svetu arhijerejsku Liturgiju u manastiru Svetog Save u Libertivilu u SAD.

Sasluživali su protojerej-stavrofor Velibor Džomić, protojerej Dobrivoje Milunović, jereji Miloš Živković i Aleksandar Petrović i protođakon Dragan Radić, u prisustvu episkopa kanadskog Mitrofana, novogračaničko-srednjezapadnoameričkog Longina i buenosajreskog i južno-centralnoameričkog Kirila, saopšteno je iz SPC.

Posle svete liturgije patrijarh je služio moleban pred moštima Svetog Mardarija Libertivilskog.

Tom prilikom, patrijarh Porfirije je pozdravio verni narod.

''Braćo i sestre, neka Bog dâ da se molitvama Svetog Mardarija razbukta vera pravoslavna, kao što smo i pročitali u ovoj molitvi, u srcima vašim. Vera je ono što osmišljava naš život i vera je ono što nas vodi punoći, a Sveti Mardarije je svojim životom pokazao kako i na koji način da verujemo u Boga. To ne zavisi ni od vremena u kojem živimo, niti od prostora u kojem živimo. Svi ljudi svih vremena pozvani su na jedno, a to je da budu sveti. Neka bi Gospod dao da molitvama Svetog Mardarija i svih svetitelja iz roda našega i svih svetih Crkve Pravoslavne i mi idemo putem Jevanđelja, a to znači putem svetosti, putem ljubavi. U toj reči, pak, sadržano je sve. Tamo gde je ljubav – tu je Gospod! Tamo gde je Gospod – tu je i ljubav među vama i zajednica među nama!'', poručio je Porfirije.