Milan Pašić: Na trećem testu najveće interesovanja učenika za biologiju

Rok u kom su učenici osmog razreda mogli da promene želju iz kog predmeta će raditi treći test u okviru završnog ispita je završen, najveće interesovanje vlada za polaganje testa ih biologije, a najmanji procenat učenika se opredelio za fiziku, rekao je pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić.

“Do decembra meseca je bilo prvo izjašnjavanje, a nakon toga su đaci osmog razreda imali mogućnost da od 23. do 27. januara provere da li je sve dobro uneto i da li je bilo nekih učenika koji nisu stigli da se izjasne u tom periodu. Nije bilo odstupanja. Bilo je povećanje u okviru hemije, geografije i istorije za nekih 100-150 učenika, došlo je malo do smanjenja kod hemije i fizike. Takođe, imamo i više od 80 učenika koji su se prijavili iz Republike Srpske”, rekao je Pašić. On je naglasio da je najveće interesovanje za biologiju i to 38 dosto učenika, 29 odsto za geografiju, 16 procenata iz istorije, devet odsto za hemiju, a najmanje interesovanje je za fiziku, za koju se izjasnilo osam odsto učenika. “Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kreće u proceduru pripreme i štampanja testova i pakovanja. Mali maturanti imaju dovoljno vremena da se pripremaju, a u martu nas očekuje probni završni ispit - 24. i 25. marta kada će proći celu proceduru. Većina škola je krenula u organizaciju pripremne nastave”, rekao je Pašić.