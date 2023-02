MILAN POKLANJA DVE KUĆE, RESTORAN S PARKINGOM, IMANJE OD 6 HEKATARA, AUTOMOBILE I KAMIONE - Neće da ostavi sinu, a ovo je JEDINI USLOV

Dok je Milan Zindović iz Lazarevca, decenijama radio na zapadu i kućio se u rodnom selu Čibutkovica pored Lazarevca, nije ni slutio da jednog dana neće imati sa kim da vodi računa o svom velikom imanju.

Dve kuće, restoran sa parkingom, hala za stovarište, automobile i kamione, preko šest hektara zemlje i stoku sada je odlučio da pokloni vrednim i poštenim ljudima, koji su spremni sa njim da rade a kasnije i da sve to naslede.

"Dva puta sam se ženio i imam decu sa prvom ženom koja je nažalost preminula od najgore bolesti. Sinu sam mnogo verovao i sve mu prepustio, međutim on je zapao u velike dugove, da li je kockao ili ne, o tome ne bih pričao, ali se jednog dana spakovao sa ženom i decom i ostavio sve. Bili su to ogromni dugovi za porez i struju, sve sam to ja izmirio. Pošto se moja deca ovde sigurno neće vratiti, a ja nemam srca sve ovo da prodam rešio sam da poklonim dobrim i pre svega vrednim ljudima koji neće dozvoliti da se ovaj odžak na kući ugasi", priča Milan za RINU.

Spreman je da pod svoj krov primi porodicu koja će iz njegove kuće školovati decu, a kasnije ih odatle udati i oženiti. Imanje je veliko i ima mnogo posla, a ko "zavrne rukave" može fino da zaradi i lepo da živi.

"Sve ovo sam stekao poštenim radom u Francuskoj i Nemčakoj, kao poslovođa i majstor keramičar. Rad i poštenje su osobine koje najviše cenim kod ljudi i zato nemam neke posebne uslove kome ću ovo sve da prepišem, već samo da to budu ljudi koji će mi pomagati u svim radovima. Da zajedno održimo domaćinsvo, a oni posle i sami da ga održavaju. Da imanje i domaćinstvo ostanu živi, da ne propadaju i ne zarastu u korov", iskren je Milan.

Nada se da će ga sreća pogledati, a da će ga zaobići poročni i lenji ljudi. Jer, takvima ne želi da ostavi ono što je svojim znojem zarađivao u inostranstvu.