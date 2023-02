Antić: Potrebna komisija da utvrdili odgovornost direktora škole u Trsteniku

Povodom žalbe učenika i ponovnog pokretanja disciplinskog postupka koji je utvrdio niz grešaka u slučaju izmicanja stolice nastavnici u školi u Trsteniku, predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić rekao je danas da je potrebno da školski odbor što pre formira komisiju kako bi se utvrdila odgovornost direktora škole, a ako bude bilo potrebno, da dobije i otkaz.

"Mi kao predstavnici Foruma srednjih stručnih škola izdali smo javno saopštenje, u kojem tražimo odgovornost direktora škole, koji mora da zna kako se odvija disciplinski postupak, da li je procedura ispoštovana ili nije, a ovde je niz grešaka načinjen", kaže Antić.

On ističe da je nemoralno to što su se deca žalila na odluku, a komisija je ponovo utvrdila niz grešaka u postupku nakon njihove žalbe. Ako nije neko radio dobro posao, onda mora ponovo da se pokreće disciplinski postupak, rekao je on i dodao da se nastavnica još ne oseća dobro, ni psihički niti fizički, kao i da se nije vratila na posao.

Antić kaže da su deca vraćena u školu, ali da je ovaj događaj veoma potresao javnost i da su tim povodom ranije organizovani protesti širom zemlje.

Zbog ovog, kako Antić kaže, skandala za čitavo obrazovanje i ministarstvo, inspekcija je ciljano vraćena u školu, jer je, kako navodi, bilo grešaka u disciplinskom postupku.

Kada je reč o organizovanju ekskurzija u školama, Antić kaže da one više koštaju, zbog poskupljenja cena prevoza, usluga u hotelima i usluga turističkih agencija.

"Ne bi valjalo da se ekskurzija ugasi i više ne postoji, nije ista sad i kao pre 5 godina, potrebno je da se bolje osmisli, da se pokaže sve na početku, potrebno je roditeljima i razredu dati referat o njoj", ističe Antić.

Smatra da je važno da se ekskurzije organizuju, jer se tako stvaraju i neguju prijateljstva. Zbog toga predlaže da lokalne samouprave o svom trošku organizuju jednodnevne izlete za učenike od 1.do 4. razreda.