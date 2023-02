ZGADIĆE VAM SE KAD SAZNATE ŠTA PORODILJE U SRBIJI JEDU NAKON POROĐAJA - Veruju da će pomoći bebi, ali dovode sebe u VELIKU OPASNOST

Pojedine žene u Srbiji zaludeo je trend kome pribegavaju porodilje u svetu - nakon porođaja jedu svoju placentu!

Ubeđene su da će im to pomoći pri laktaciji mleka, regulaciji hormona, da će izbeći postporođajnu depresiju, da će preko mleka tako dodatno zaštititi svoje novorođenče, ali i same ojačati, što su sve, prema ocenama stručnjaka, zablude!

Čak i ljudi na selu pometinu, nakon što se, recimo, krava oteli, nose što dalje od nje na neki otpad jer znaju u njoj ima dosta štetnih materija.

Ali današnje pojedine porodilje jedu je čak sirovu, pečenu, ali i kuvanu, a neke od njih recepte i savete za pripremu traže i na internetu. Ima ih koje se i te kako hvale da su svoju placentu pojele.

Placenta je vrlo složen organ koji tokom devet meseci hrani fetus razmenom hranljivih materija i kiseonikom, ali i filtriranjem otpadnih i štetnih materija preko pupčane vrpce. Ona štiti bebu od različitih virusa i infekcija. Međutim, jedenje posteljice se ne preporučuje, jer se njenom pripremom ne uništavaju štetne materije koje se zadržavaju u njoj.

Na ovo je nedavno upozorio u svom tekstu o plecentofagiji i portal Bebac, koji je naveo da ovoj vrsti ishrane, po ugledu na poznate ličnosti, pribegavaju mnoge trudnice širom sveta.

Dr Zoran Savić, ginekolog, ističe da nema opravdanja za upotrebu placente u ishrani!

Činjenice o placenti i placentofagiji - placenta je prvi organ koji se razvija nakon začeća - to je vrlo složen organ koji hrani fetus razmenom hranljivih materija i kiseonikom, ali i filtrira otpadne i štetne materije preko pupčane vrpce - placenta ili posteljica zajednički je organ jer je jednim delom priljubljena uz zid materice, a drugim delom je okrenuta ka bebi - jedenje posteljice nakon porođaja zove se placentofagija - ovaj običaj je bio uobičajen u nekim plemenima - placentofagiji pribegavaju mnoge trudnice širom sveta - posteljicu pripremaju sirovu, pečenu, ali je stavljaju i u smutije i kaše - mogu se naći i u obliku kapsula u pojedinim zemljama

- Ne postoji nijedan razlog zašto bi se placenta, kao biološki materijal, koristila u ishrani. Ne postoje ni medicinski razlozi. Apsolutno ne podržavam to, placenta može da se koristi možda u neke druge medicinske svrhe, ali nikako u ishrani. To što žene misle da će im to pojačati laktaciji ili neće upasti u depresiju, zabluda je - rekao je dr Savić za Kurir i pojasnio:

- Placenta služi praktično kao filter koji propušta hranljive materije prema plodu, a sprečava prolaz štetnih materija. Ukoliko to pojedu, žene u sebe mogu uneti te štetne materije, a da ne govorim da jedu sopstveni deo tela, maltene idemo ka kanibalizmu!

Ginekolog dr Vanja Milošević navodi da u nekim primitivnim zajednicama i plemenima porodilje jedu placentu, kao i da se tu nalaze neke matične ćelije koje ne mogu da se jedu:

- Žalosno je to što je našim pacijentima važnije šta radi neka estradna zvezda i vodi se time, a ne savetima lekara. To je sada postalo pomodarstvo, proći će isto kao i što je došlo. Naše žene su vrlo povodljive i sve što vide da se dešava u svetu, one bi da primene i kod nas. Posteljica jeste čudesan organ, ali baš da se jede, za to nisam siguran.