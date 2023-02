PRED NAMA SU LEDENI DANI! Temperatura će pasti i 20 ispod nule, bez ćebadi i hrane ne krećite na put

Zbog prodora veoma hladne vazdušne mase sa severa, narednih dana biće i vrlo hladno *Mećava, koja je juče pogodila Srbiju, i danas će praviti probleme

Subota je Srbiji donela jače zahlađenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, snegom i olujnim severozapadnim vetrom, uz snežnu mećavu i vejavicu, a danas će na severu i u Beogradu biti suvo i veoma hladno, uz ledeni dan, a pre podne biće i vedro. U ostalim predelima Srbije očekuje se oblačno sa snegom, uz veoma jak severni i severozapadni vetar, pa se očekuju snežna vejavica i mećava, naročito u brdsko-planinskim predelima.

Tokom dana intenzitet snega će slabiti, a do večeri u većini predela i prestati.

Zbog snega i olujnog vetra, na putevima se preporučuje ogroman oprez, jer bi mogli biti pod snegom i ledom, uz vejavicu, mećavu i snežne nanose, naročito u planinskim predelima, gde može doći i do prekida u saobraćaju.

Na put ne treba kretati bez zimske opreme, ćebadi, zaliha hrane i vode koji bi mogli biti od pomoći, ako dođe do toga da vozila budu zavejana ili da ne mogu dalje da se kreću zbog neprohodnosti.

Nakon jutarnje temperature od -6 do -2, u Beogradu -4, a na planinama i niže od -10, maksimalna temperatura biće od -4 na jugu do 0 na severu Srbije, u Negotinskoj Krajini do 1 stepen.

Ciklon, koji se prvog dana vikenda premeštao iz centralne Evrope preko Karpata ka Crnom moru, nastaviće put danas dalje ka istoku, a sa zapada će sve više jačati snažan anticklon, što će biti uvod u stabilizaciju vremena.

Vrlo hladno tokom seldeće sedmice

Sledeće sedmice Srbija će biti pod uticajem veoma snažnog anticklona i veoma visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme biti stabilno i suvo. Zbog prodora veoma hladne vazdušne mase sa severa, narednih dana biće i vrlo hladno.

U ponedeljak će u većini predela biti suvo, samo još tokom jutra na jugu i na planinama sa slabim snegom. Dobra vest je da će severozaapdni vetar biti u slabljenju. Jutarnja temperatura biće od -10 do -5°C, u Beogradu -6, a na planinama i do -15, dok će maksimalna dnevna biti od -4 na jugu do 2°C na severu Srbije, u Beogradu do 0. Dakle, u većini predela očekuje se ledeni dan, što znači da maksimalna tempetatura neće preći 0 stepeni.

Od utorka do petka u Srbiji će biti pretežno sunčano i hladno, u toku jutra uz umeren i jak, ponegde i veoma jak mraz, a biće uslova i za maglu.

Minimalna jutarnja temperatura kretaće se od -12 do -5°C, u Beogradu do -6°C. Lokalno se u delovima južne Srbije očekuje i do -15°C, a u sredu na Pešteru i na višim planinama i od -20 do -18°C.

Maksimalna temperatura tokom dana u utorak i u sredu biće od -2 do 2°C, u Beogradu oko 0°C, što znači da se i u utorak i u sredu u mnogim predelima očekuje ledeni dan.

U četvrtak će biti malo toplije, a u petak i tokom vikenda očekuje se još malo toplije, uz maksimalne temperature od 4 do 8°C, u Beogradu do 6-7°C, a oslabiće i jutarnji mrazovi.

Snažan anticklon koji će se nalazizi nad našim područjem i većim delom Evrope, sprečavaće prodor oblačnih i padavinskih sistema sa Atlantika.

Prema trenutnim prognozama, nakon 10. februara očekuje se nešti toplije vreme, a slabljenje anticklona usloviće i prodor vlažnih vazdušnih masa sa kišom sa zapada i sa Atlantika. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 1 do 5°C, one će narednih dana biti ispod proseka, naročito u jutarnjim časovima, dok će se na prosečne vrednosti vratiti tek od četvrtka i petka.

