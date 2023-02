SPISAK PREKRŠAJA ZBOG KOJIH VAM MOŽE 'LETETI' DOZVOLA: Gotov Nacrt izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja - OVO SU NOVINE

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima konačno će pretrpeti izmene jer je urađen Nacrt izmena, a sudeći po tekstu ovaj dokument će uneti mnoge novine i biće rigorozne za vozače.

Ono u čemu su stručnjaci bili najglasniji pre pisanja Nacrta, se i obistinilo, a to je da će se, ako on bude usvojen, oduzimati vozila, za sada privremeno, a prema rečima Damira Okanovića, direktora Komiteta za bezbednost saobraćaja, to bi se činilo za više od 18 prekršaja.

Pored ovih izmena, pružni prelazi će morati da budu obeleženi svetlosnom signalizacijom, uređuje se vožnja trotineta, registracija oldajmera...

Nacrtom se, naime, kada je reč o oduzimanju vozila, menja član 295 Zakona.

U starom se navodi da "policijski službenik može u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, radi dokumentovanja i dokazivanja prekršaja i drugih delikta, privremeno, a najduže 24 sata, od učinioca prekršaja, odnosno drugog delikta, oduzeti ispravu podobnu za dokazivanje protivpravnog ponašanja. Oduzetu ispravu iz stava 1. ovog člana teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon isteka roka iz stava 2. ovog člana, bez odlaganja dostavlja pravnom, odnosno fizičkom licu od koga je oduzeta isprava po propisima koji važe za lično dostavljanje."

Izmenjeni član 295 umesto isprave, propisuje oduzimanje predmeta, odnosno vozila, od vozača koji je u poslednje dve godine osuđivan za teže prekršaje.

- Policijski službenik će u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, od učinioca težeg prekršaja iz oblasti bezbednosti javnog saobraćaja na putevima, koji je u poslednje dve godine pravnosnažno osuđivan za teže prekršaje iz ove oblasti, privremeno oduzeti predmet koji je bio upotrebljen za izvršenje tog prekršaja - navodi se u Nacrtu a zatim dodaje:

- Policijski službenik može u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, privremeno, od učinioca prekršaja oduzeti predmet podoban za dokazivanjeprotivpravnog ponašanja. Troškove nastale u vezi sa čuvanjem privremeno oduzetog predmeta snosi lice od koga je predmet oduzet.

Po tekstu Nacrta, privremeno oduzimanje predmeta može trajati do okončanja postupka pred nadležnim sudom, a oduzeti predmet iz stava 2. ovog člana teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, nakon isteka roka od 24 časa, bez odlaganja dostavlja pravnom, odnosno fizičkom licu od koga je predmet oduzet, osim ako zakonom nije drugačije određeno.ˮ.

Okanović kaže da postoji više od 18 prekršaja zbog kojih bi vozila mogla da se oduzimaju, a on je tu listu pojednostavio vozačima na 18.

Ovo je spisak zbog kojih bi vozači mogli da ostanu bez četvorotočkaša.

1. Vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila2. Odbijanje alkotestiranja ili drogatestiranja3. Prekoračenje brzine za više od 80 km/č van naselja4. Prekoračenje brzine za više od 70 km/č u naselju5. Prekoračenje brzine za više od 60 km/č u zoni škole ili zoni "30"6. Prekoračenje brzine za više od 50 km/č u zoni usporenog saobraćaja7. Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu vozača8. Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje (prtljažnik, instrument tabla, zadnja polica, spoljni delovi vozila i sl.)9. Prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta10. Preticanje kolone vozila preko neisprekidane (pune) linije11. Vožnja bez položene ijedne vozačke kategorije12. Vožnja tokom mere zabrane upravljanja vozilom13. Vožnja nakon oduzimanja vozačke dozvole zbog nakupljenih kaznenih poena14. Vožnja za vreme privremenog isključenja iz saobraćaja15. Vožnja noću na neosvetljenom putu bez ijednog uključenog svetla na vozilu16. Preticanje ili obilaženje vozila koje se zaustavlja ili se zaustavilo radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu17. Preticanje kolone pod pratnjom18. Nepropuštanje vozila pod pratnjom

Svetlosna signalizacija na prugama

Zarad bezbednosti na prugama menja se i član 149. On sada propisuje da svetlosni saobraćajni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou daju se naizmeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svetla u obliku kruga.

Izmenjeni član 149, propisuje umesto dva crvena, crveno i žuto svetlo.

- Za regulisanje saobraćaja na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou upotrebljavaju se semafori sa svetlima crvene i žute boje. Svetla moraju bitipostavljena po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to: crveno svetlo gore, a žuto svetlo dole, odnosno po horizontalnoj osi, jedno pored drugog: crveno svetlo levo, a žuto svetlo desno - navodi se u tekstu Nacrta.

Objašnjava se da crveno svetlo znači zabranjen prolaz a žuto svetlo – zabranjen prolaz, osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka, a trepćuće žuto svetlo – obaveza za sve učesnike u saobraćaju da se kreću uz povećanu opreznost zbog eventualnog nailaska voza jer semafor kojim se najavljuje približavanje voza nije ispravan ili se ne koristi.

Na semafor se može dodati uređaj za davanje zvučnih znakova kojim se učesnici u saobraćaju obaveštavaju o tome da je dat svetlosni saobraćajni znak kojim se najavljuje približavanje voza, odnosno spuštanje uređaja za zatvaranje saobraćaja na prelazu puta preko železničke pruge.ˮ

Registracija oldajmera

Novi dokument, konačno će ljubiteljima oldajmera omogućiti da i njih registruju.

Članu 275, koji se bavi registarskim tablicama, dodaje se tačka 15, koja glasi:

- Registarske tablice za vozila od istorijskog značaja (oldtajmere).

Predviđeno je da Agencija za bezbednost saobraćaja obavlja poslove u vezi sa utvrđivanjem statusa, oduzimanjem statusa i razvrstavanjem vozila od istorijskog značaja, izdavanjem identifikacione potvrde i vođenjem evidencije za vozila od istorijskog značaja.