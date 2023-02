Nakon skandala u Tehničkoj školi u Trsteniku kada su đaci krajem prošle godine maltretirali profesorku, sve to snimali i objavili na društvenim mrežama, jedan učenik se ispisao, a druga dva aktera incidenta su vraćana u školske klupe. Profesorka je i dalje na bolovanju.

Ovaj slučaj šokriao je i razbeseneo javnost u Srbiji, a mnogi su nezadovoljni odlukom da se učenici, nakon odluke o isključenju, vrate u školu.

Danijela Pavić, direktorka Osnovne škole "Dragojlo Dudić" za Pink kaže da je teško dati mišljenje o celom slučaju na osnovu informacija iz medija, a bez ikakvog uvida u bilo kakav dokument koji je propratio ceo slučaj od 9. novembra kada se incidnet dogodio, pa i do trenutka kada su učenici vraćeni u školu.

Kako je navela, deca nisu kriva za to što su vraćena u školu, već za ono što su uradila.

- Teret odgovornosti za vraćanje u školu apsolutno ne treba da snose i za to krivi nisu. Ako gledamo iz ugla Protokola o postupanju u ustanovi, oni su prošli gotovo nekažnjeno, ali ako pogledamo širu sliku i imamo svest da se radi o deci koja imaju 17 i 18 godina, pritisak javnosti i okoline, teret koji će nositi na duši je prevelik. Na neki način i to je prevelika kazna. Takođe, u Kruševcu se pred pravosudnim organima vodi postupak i oni će dobiti neku meru u skladu sa onim što su učinili, ali to prevazilazi okvire Zakon o obrazovanju i vasipitanju - navela je Pavić i dodala:

Nama kao prosvetnim radicima treba da bude lekcija to da ne donosimo tako brze zaključke da su prošli nekažnjeno, već da se zapitamo da li smo dovoljno upoznati sa pravilnicima

Prema njenim rečima, odlukom da deca budu vraćena na neki način jeste poslata loša poruka deci, ali mi prosvetni radnici treba da povedu računa o pravilnicima kako se ovakve greške ne bi ponovile.

- Ovo su izuzeci, Srbija ima jako uspešne učenike i ima čime da se ponosi - istakla je Pavić.

