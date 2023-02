SIMPTOMI SU SLIČNI GRIPU: Svakih 2,5 sekundi neko umre od ovog stanja, jer se ne reaguje na vreme!

Brzo delovanje i traženje pomoći na vreme može da spasi živote.

Sepsa je klinički sindrom i stanje od kog na svakih 2.5 sekunde u svetu neko umre. Godišnje skoro 50 miliona ljudi oboli od sepse, a ona odnese oko 11 miliona života i to je najčešći uzrok smrti. Doktorka Jelena Veličković jednom prilikom je govorila o ovom stanju, ističući da Srbi greše jer misle da sepsa nastaje samo usled komplikacija neke operacije.

Zvanična definicija sepse je da je ona klinički sindrom koji se karakteriše teškom organskom dinsfukcijom, znači poremećajem rada nekog organa, a nastalog usled neodgovarajućeg ili neprilagođenog odgovora domaćina na infekciju.

"Brzo delovanje i traženje pomoći na vreme može da spasi živote, naročito kod primarne sepse kod zdravih ljudi. Sepsa obično počinje infekcijom, na primer u plućima, koži ili urinu. U ranim fazama simptomi mogu biti nejasni i teško ih prepoznaju čak i lekari. Problem je što su simptomi slični gripu", rekao je dr Kolin Beg iz dobrotvorne organizacije "Sepsis Research FEAT".

Ovo su znaci na koje treba odmah da reagujete:

Temperatura

Sepsa može da uzrokuje da pacijent razvije visoku temperaturu kao deo imunološkog odgovora, iako će u nekim slučajevima umesto toga razviti nisku temperaturu (hipotermiju). Doktor ističe da je hipotermija kod sepse opasnija i nosi veći rizik od smrti nego kad pacijent dobije visoku temperaturu.

Drhtanje

Sepsa takođe može da uzrokuje nekontrolisano drhtanje, koje je jedan od odgovora na borbu protiv infekcije. Telo na taj način pokušava da poveća temperaturu, pa je savet lekara da apsolutno nikada ne ignorišete ovaj simptom.

Zbunjenost

Pojavom sepse može da nastane oticanje koje otežava disanje i dovodi do pada nivoa kiseonika. "Niski nivo kiseonika u krvi može da uzrokuje mentalnu zbunjenost i delirijum", objašnjava doktor.

Smanjeno mokrenje

Napredovanjem sepse smanjuje se krvni pritisak. To znači da se u organe tela ne može pumpati dovoljno krvi i kiseonika. Ovo može da uzrokuje otkazivanje organa, kaže doktor, a kada bubrezi počnu da otkazuju, to može da dovede do smanjenog izlučivanja urina.Hladne ruke i noge

"Tokom sepse mehanizam zgrušavanja krvi radi prekovremeno. Hranljive stvari ne mogu da dođu do tkiva u prstima, šakama, rukama, nožnim prstima, stopalima i nogama i tkiva počinju da odumiru", objasnio je doktor.

Ovi simptomi mogu da budu pokazatelji i drugih zdravstvenih problema, ali kombinacija dva ili više njih koji se pogoršavaju, znači da morate da pozovete Hitnu pomoć. Sa svakim satom odloženog lečenja, šanse za preživljavanje smanjuju se za više od 7 odsto, navodi lekar.

