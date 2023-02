VAŽNO UPOZORENJE METEOROLOGA: PLANINE NA UDARU MEĆAVA! Očekuje se sneg sa snažnim udarima vetra, temperatura u gradovima oko nule

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, u pojedinim delovima malo i umereno oblačno, na planinama je moguć sneg.

Na severu zemlje, u Subotici i okolini, i Negotinu je sunčano, u Novom Sadu i Beogradu biće pretežno sunčano, u ostalim gradovima umereno oblačno.

Maksimalne temperature danas u Beogradu biće 0 stepeni Celzijusa, u Novom Sadu 1 stepen, u Nišu i Kragujevu -1 stepen Celzijusa.

Na Zlatiboru danas -8 stepeni, dok će minimalna temperatura, prema petodnevnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti -11 stepeni Celzijusa.

RHMZ je objavio i upozorenje za planinska područja, za snažnu mećavu.

- U planinskim predelima se tokom dana očekuje sneg slabog, povremeno i umerenog intenziteta, ali uz jak severni i severozapadni vetar, koji će usloviti mećavu i snežne nanose. Udari vetra će dostizati 15 m/s, oko 55 km/h. Postepeno slabljenje vetra i stabilizacija vremenskih prilika očekuje se do kraja dana – navode u RHMZ.

Drugo upozorenje se odnosi na jak jutarnji mraz i ledene dane, od danas, 6. februara do 10. februara.

- Tokom većeg dela naredne sedmice u jutarnjim satima očekuje se umeren i jak mraz, od -12 do -5 °C, na planinama i do -20 °C. Dnevne temperature će biti u intervalu od -2 do 2 °C, pa se mestimično očekuju i ledeni dani. Od sledećeg vikenda porast temperature – upozoravaju meteorolozi.

U Beogradu će sutra maksimalna temperature biti -1 stepen i biće preteženo sunčano. U Novom Sadu se očekuje vreme slično današnjem sa maksimalnom dnevnom temperaturom -1 i sunčanim vremenom. I u ostalim gradovima vreme će biti kao danas sve do petka, sa malim odstupanjima temperature za jedan do dva stepena.

