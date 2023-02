ZEMLJOTRESI SVE ČEŠĆI! NIKO NE ZNA ŠTA SE DEŠAVA U JEZGRU ZEMLJE, a ovo je maksimalna snaga potresa koji se može očekivati u Srbiji (VIDEO)

Analizirajući učestvalost zemljotresa u poslednih 120 godina, meteorolog Ivan Ristić upozorio je da se od 2000. godine situacija promenila i potresi su sve učestaliji.

- Ovo je analiza svih zemljotresa u poslednjih 120 godina, preko 6,5 stepeni po Rihteru i vidi se da ima perioda kada zemlja deluje mirnije i onih kada se dešavaju ti jači zemljotresi. Ranije je posle tih jačih zemljotresa dolazilo do smirivanja, a problem nastaje posle 2000. godine. Tada se sve ubrzava i imamo više zemljotresa, vulkana i ja sam to objedinio u svoju neku verziju koja se zove "Tajna veza između klime, vulkana i zemljotresa" - naveo je Ristić.

Kako je objasnio za Pink, pokušao je da imitira globalno zagrevanje sa povećavanjem koncentracije ugljen-dioksida, ali se ništa nije desilo i to ga je navelo da postoji nešto drugo kao uzrok tog globalnog zagrevanja.

- Pretpostavio sam da je to zemlja, sunce je uglavnom slično, nema promena. Za zemlju ima jako malo podataka, temperatura ispod zemlje skoro da se ne meri. To je veliki problem. Rusi su probali da idu malo dublje i stigli su do 12 kilometra i stali su jer je tamo potpuno drugačija situacija nego što mislimo - očekivali su 100, a bilo je preko 300 stepeni. Isto se desilo i Amerikancima. Dole je kao u kotlu, temperatura je u jezgu oko 6.000 stpeni, pritisak je oko tri miliona, pretpostavlja se da ima i fizije, energije slične kao na suncu - naveo je Ristić.

On je ukazao da su zemljotresi u Turskoj česti.

- Često se dešavaju zemljotresi oko pet stepeni po Rihteru i onda su oni mislili da su bezbedni. Njihove zgrade deluju kao naše. Gradovi su slični našim i mogu da izdrže zemljotrese do pet stepeni po Rihteru. Usled jače zemljotresa pojavljuje se veliki problem, vidi se da to nije baš toliko bezbedno - istakao je on i dodao:

Kod nas ne bi trebalo da bude preko 6 stepeni po Rihteru, ali kada je reč o ovako jakim zemljotresima - morate da izdržite taj minut i onda da se što pre udaljite i sat vremena nakon potresa ne smete biti u zgradi.

Kako je dodao, zemljotresi uglavnom idu u parovima i posle prvog potresa se treba odmah skloniti.

Govoreći o zemljotresu koji se juče dogodio u Boru, Ristić rekao da jeste bio nešto jači nego što je uobičajeno, te da za sada nije poznato da li je reč o prirodnom zemljotresu ili je izazvanjem miniranjem u rudnicima.

