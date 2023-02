PETRAŠINOVIĆ: Budućnost srpske avioindustrije је u sigurnim rukama

Na tradicionalnoj Javnoj odbrani projektnih zadataka iz predmeta “Projektovanje letelica”, svoje projekte su predstavili studenti druge godine master studija na Katedri za vazduhoplovstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu. Oni su svoje radove prezentovali predstavnicima kompanija i institucija iz vazduhoplovne industrije.

Miloš Petrašinović, asistent na Katedri za vazduhoplovstvo, kaže da ovogodišnji radovi studenata dokazuju da za budućnost avioindustrije u Srbiji nema zime. ”Budući vazduhoplovni inženjeri ove godine su svojim radom i idejama zaista postavili visoke standarde svim narednim generacijama. Njihovi radovi nisu se sastojali samo u projektovanju letelica, već i u aerodinamičkim i strukturnim proračunima, odabiru pogonske grupe, pa sve do procene troškova projekta i cene letelica. Odgovorno tvrdim da naši studenti, što se tiče teorijskog znanja i njegove primene u praksi, mogu da stanu rame uz rame sa vršnjacima iz najprestižnijih univerziteta na svetu. Ovo je prvi put da se radovi brane javno, uz prisustvo predstavnika kompanija, koji na licu mesta mogu videti kakav obrazovni kadar može činiti okosnice njihovog poslovanja u budućnosti. Ovo je od izuzetnog značaja i za studente, koji mogu pre završetka studija steći uvid kako funkcioniše tržište rada i zato nam je cilj da javna odbrana radova, uz prisustvo svih relevantnih aktera, od sada postane praksa”, naglašava Petrašinović.

Srbija možda ne može da pravi velike putničke ili borbene avione, ali može da proizvodi letelice za specifične namene, kao što su: bespilotne i ultra lake letelice, biznis džet avioni, školski borbeni avioni, letelice za obuku i slično. Primer za to je upravo kompanija koju je sa svojom porodicom osnovao Petrašinović, PR-DC, koja se bavi proizvodnjom bespilotnih letelica. ”Svakako da je za uspeh koja je naša kompanija postigla za nepune tri godine poslovanja najzaslužnije znanje koje smo moji roditelji, brat i sestra stekli na Mašinskom fakultetu. Pored toga, ključno je bilo ići u korak sa povezivanjem nauke i privrede, proizvoditi inovacije za koje smo bili sigurni da će naći svoju primenu u budućnosti i ispostavilo se da smo bili u pravu. Bili smo hrabri, rizikovali smo i oslanjali smo se isključivo na svoj rad, inovativnost i sve one veštine koje smo stekli na fakultetu. Zbog toga mislim da je ključno ohrabriti studente u ovakvim takmičenjima i pružiti im podršku dok se još nalaze u studentskim klupama. Tako dobijaju uvid u to kako svoje znanje sutra mogu primeniti u industriji i saznaju da su inženjeri poput njih itekako potrebni kompanijama”, kaže Petrašinović.

Predstavnici vazduhoplovne industrije imali su samo reči hvale za projekte mladih kolega, njihovo znanje i stručnost, ali su im uputili i važne savete na koje bi trebalo da obrate pažnju kada je reč o projektovanju i konstrusanju letelica za specifične namene. Pored predstavnika privrede, javnoj odbrani projektnih zadataka studenata Katedre za vazduhoplovstvo, prisustvovali su predstavnici Ministarstva prosvete Republike Srbije, Fonda za inovacionu dalatnost, Vojnotehničkog instituta, Tehničkog opitnog centra, Instituta za nuklearne nauke Vinča, Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM), Vlatacom instituta , Saobraćajnog fakulteta, Vazduhoplovne akademije, Privredne komore Srbije, Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i drugi.

Na Mašinskom fakultetu veruju da će događaji poput ovoga, podstaći mlade da se barem raspitaju i saznaju nešto više o Katedri za vazduhoplovstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu. ”Znamo da naša katedra i fakultet možda nisu na vrhu lista želja studenata pri upisu i da za neke druge fakultete vlada mnogo veće interesovanje i traži se mesto više. Ali, kako moderne tehnologije napreduju i kako se svet menja i živimo u vremenu četvrte industrijske revolucije, mi zaista verujemo da Mašinac ima mnogo toga da ponudi mladima, a ti su u prvom redu obrazovanje za 21. vek i analitičko razmišljanje. Studenti našeg fakulteta spremni su za budućnost”, zaključuje Petrašinović.

