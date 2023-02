SAMI I ZAVEJANI, ALI NE I ZABORAVLJENI: U udaljenja ivanjička sela stiže pomoć

Do udaljenih kuća u razbacanim ivanjičkim zaseocima, ovih dana, zbog ogromnog snega, mogu doći samo ekipe Crvenog krsta i Civilne zaštite opštine Ivanjica. Oni svakodnedno starim i bespomoćnim ljudima dostavljaju hranu, neophodnu lekove i odeću.

Juče su pritekli u pomoć Budislavu i Radojli Milovančević i Radenku Tomićeviću u Vučaku, do koji se nije moglo doći ni terenskim vozilom.

Baka Radojla ih uvek dočeka sa osmehom jer kako kaže kad si star i bolestan svaka pomoć je dobrodošla.

„Mi ne možemo da izađemo ni do komšije, a kamoli da odemo do grada da uzmemo lekove. Ja nemam snage da očistim sneg ispred kuće, a muž mi je nepokretan. Da nije ovih vrednih momaka koji nas obiđu u ovim ledenim danima, ne znam da li bismo dočekali proleće.“ – rekla je baka Radojla.

Marko Andrejević iz Crvenog krsta uvek je spreman da pomogne ljudima u nevolji, a kaže da najviše poziva dolazi iz udaljenih delova ivanjičke opštine.

„Svakodnevno dobijamo pozive za pomoć i to uglavnom od ljudi koji su nemoćni i da izađu iz svojih domova. Prethodnih dana je toliko navejao sneg da do mnogih kuća postoje samo obrisi puta, pa se snalazimo kako moramo. U pomoć nam tada pristižu i pripadnici civilne zaštite kako bismo što pre i efikasnije došli do udaljenih ljudi.“-kaže Marko Andrejević, stručni saradnik Crvenog krsta Ivanjica.

Ekipe Crvenog krsta i Civilne zaštite opštine Ivanjica ni sneg ni mraz ovih dana ne sprečavaju da dopreme pomoć i do najudaljenijih tačaka naše opštine. U zavejanim domaćinstvima pretežno žive nemoćni ljudi, koji bez njihove pomoći u vidu lekova i drugih potrepština ne bi mogli da izdrže ove zimske dane.

Autor: