DOBRIČANIN NIKODINOVIĆ ZA PINK O OTMICI U NOVOM SADU: Efikasan i zakonito sproveden postupak su najbolja prevencija (VIDEO)

Više javno tužilaštvo juče je pokrenulo istragu protiv trojice mladića i jednog maloletnika zbog sumnje da su učestvovali u otmici N.T. u Novom Sadu. Oni su uhapšeni brzom reakcijom policije, nakon što je njegov otac prijavio otmicu. Advokat Zora Dobričanin Nikodinović ističe da su brze akcije policije, poput ove, najbolji oblik prevencije.

Dobričanin Nikodinović ističe da je efikasna akcija najbolja prevencija u sprečavanju kriminalnih radnji.

- Krivično delo otmice je jedno od najtežih krivičnih dela zbog same prirode, načina izvršenja. Otet je neko vaš i onda vas ucenjuju da morate da, imali ili ne, date određenu količinu novca - rekla je ona za Novo jutro TV Pink.

Dobričanin Nikodinović kaže da je poruka otmičara uvek da se ne kaže nikom i dodaje da se nekad na pretnje mora odgovoriti hrabrošću.

- Ovde je u pitanju maloletno lice i to je poseban oblik tog krivičnog dela. S obzirom da je maloletno lice kazna može biti do 15 godina, a pošto je u grupi do 18 godina... Sad, da li će biti osuđeni, da li su uhapšeni pravi, i tako dalje, samo pod uslovom da su dokazi obezbeđeni na zakonit način, to će pozitivno uticati na prevenciju i na te da ubuduće ne vrše takva krivična dela - navela je ona.

Kako kaže, te otmice se ne dešavaju slučajno, nego uvek tipovano i ljudi treba da paze kako se ponašaju i kome šta pričaju.

- Efikasan i zakonito sproveden postupak su najbolja prevencija - naglasila je Dobričanin Nikodinović.

Podsetimo, Viši sud u Novom Sadu odredio je do 30 dana pritvor M. R. (20), S. B. Đ. (20) i G.B. (20) osumnjičenima da su zajedno sa jednim maloletnikom, oteli 18-godišnjeg mladića iz Novog Sada u nameri da od njegovog oca iznude novac.

Osumnjičenima je određen pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticanjem na svedoke, zbog okolnosti koje ukazuju da bi mogli u kratkom vremenskom periodu da ponove krivično delo, kao i zbog načina izvršenja i težine krivičnog dela koji su doveli do uznemirenja javnosti.

Osumnjičenom G.B. je pritvor određen i zbog opasnosti od bekstva, a on se pored krivičnog dela otmice sumnjiči i za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti na štetu više policajca.

Takođe, S.B.Đ. se sumnjiči i za krivično delo falsifikovanje isprave. Osumnjičeni su danas salušani u Višem javnom tužilastvu u Novom Sadu. Četvrti osumnjičeni u ovom slučaju je 17-godišnjak prema kojem je odvojen postupak, jer je u pitanju maloletnik i njemu je juče određen pritvor.

Otmicu je prijavio otac otetog mladića iz Sremske Kamenice, kome su otmičari tražili 200.000 evra kako bi mu vratili sina. Posle intenzivne potrage na području grada, policija je na Klisi, u gepeku automobila, pronašla nepovređenog mladića i uhapsila četvoricu osumnjičenih.