DECU U SRBIJI NAJVIŠE ZLOSTAVLJAJU OČEVI! Gotovo 500 slučajeva u godinu dana: Evo koji su mališani najugroženiji i ko najčešće prijavljuje nasilje

Proteklih 10 godina, tačnije od 2013. godine kroz više projekata realizovana je primena posebno razvijene veb aplikacije namenjene zdravstvenim ustanovama u Srbiji, a u cilju prepoznavanja i prijavljivanja slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja dece.

Tokom ovog perioda, zdravstveni radnici su obučavani za korišćenje navedene aplikacije, a Institut za javno zdravlje Srbije pripremio je izveštaje individualnih prijava o zlostavljanju i zanemarivanju dece.

Zlostavljanje dece predstavlja jedan od globalnih problema u oblasti javnog zdravlja danas. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, do jedna milijarda dece uzrasta od 2 do 17 godina je doživelo fizičko, seksualno ili emocionalno nasilje ili zanemarivanje u protekloj godini.

Kada je reč o Srbiji, najnoviji podaci koji su javno objavljeni pokazuju da je u 2021. godini ukupno 31 zdravstvena ustanova prijavila zlostavljanje ili zanemarivanje 482 dece. Od toga svako 11. dece bilo je žrtva seksualnog zlostavljanja.

Za sve vrste zlostavljanja najčešći počionioci su vršnjaci, roditelji i poznata osoba iz okruženja deteta. Po učestalosti i vrsti zanemarivanja, za fizičko, medicinsko i edukativno zanemarivanje najčešće su prijavljena oba roditelja.

Najugroženija deca od 12 do 14 godina

Kada je reč o uzrastu, deca izložena zlostavljanju i/ili zanemarivanju u najvećem procentu (28,8 odsto) imaju od 12 do 14 godina, a najmanji procenat (5,2 odsto) predstavljaju deca od 3 do 5 godina starosti.

Brojke pokazuju da što je dete starije, procenat se povećava, a potvrda ovom negativnom trendu dolazi i upoređivanjem podataka pet godina zaredom (od 2017. do 2021. godine). Tako je upravo uzrast od 12 do 14 godina najčešći među decom koja su u zdravstvenim ustanovama prepoznata kao zlostavljana i/ili zanemarivana.

Uzrast od 12 do 14 godina najbrojniji

Sve navedene brojke se odnose na svako pojedinačno dete, a Institut za javno zdravlje Srbije skreće pažnju na to da je bilo slučajeva kada je jedno dete više puta unošeno u sistem u istoj ili različitim zdravstvenim ustanovama.

- Tokom 2021. godine iz 31 zdravstvene ustanove koje su izvršile unos podataka u jedinstvenu bazu, ukupno je registrovano 488 dece, odnosno 28 dece je više puta prijavljeno unutar jedne ili više ustanova - navedeno je u Analizi zaštite dece od zlostavljanja IJZS.

Kada je reč o zdravstvenim ustanovama, najviše prijava zlostavljanja došlo je iz Univerzitetske dečje klinike (čak 125 prijava), a odmah potom i iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" (75 prijava) i Instituta za mentalno zdravlje (63 prijave). Od domova zdravlja prednjače oni u Subotici (35 prijave), Smederevu (34 prijave) i Kruševcu (31 prijava).

Svako drugo dete samo prijavilo nasilje

Polovina dece (48,1 odsto) je u momentu kada je izvršena prijava sumnje na zlostavljanje i/ili zanemarivanje živela sa oba roditelja, pokazuju rezultati. Na pregled u zdravstvene ustanove decu su najčešće dovodile majke (50,2 odsto), a svako drugo dete (53,3 odsto) je samostalno dalo podatke o nasilju kome je bilo izloženo, dok je u 92 slučaja (17,8 odsto) nasilje prijavljivala majka. Sledeće po brojnosti su prijave od strane oca deteta (ukupno 41 prijava).

Zlostavljanje poznaje i godine i pol

Kada je reč o zlostavljanju dece, ukupno je prijavljeno 444 slučaja, od čega je 241 dečak (54,3 odsto) i 203 devojčice (45,7 odsto). Ukupno, svako treće zlostavljano dete je u dobnoj grupi 12–14 godina (29,7 odsto).

Dečaci su češće izloženi zlostavljanju u uzrastu od 9 do 14, a devojčice u uzrastu od 12 do 17 godina, pokazuju prijave zdravstvenih ustanova od 2017. do 2021. godine u pomenutoj veb aplikaciji.

Po tipu, deca su najčešće bila izložena fizičkom zlostavljanju. Od ukupno 628 prijava za zlostavljanje, oko tri petine dece je trpelo fizičko zlostavljanje (53,7 odsto), jedna četvrtina emocionalno zlostavljanje (28,3 odsto), dok je svako deveto dete bilo žrtva seksualnog zlostavljanja (11,0 odsto). Svako šesto dete bilo je svedok porodičnog nasilja (17,0 odsto), a troje od 100 dece je bilo izloženo digitalnom nasilju. Višestrukim i/ili različitim tipovima zlostavljanja izloženo je svako treće dete (28,8 odsto).

Broj prijava za seksualno zlostavljanje u padu

Tokom 2021. godine ukupno je prijavljeno 57 sumnji na seksualno zlostavljanje, i to devet kod dečaka i 48 kod devojčica. Nešto manje od polovine dece koja su seksualno zlostavljanja su uzrasta od 12 do 14 godina. Broj registrovanih sumnji na seksualno zlostavljanje je u padu u odnosu na prethodne godine, stoji u analizi Instituta za javno zdravlje Srbije. Devojčice su višestruko više izložene seksualnom zlostavljanju, a naročito u uzrastu od 12 do 14 godina i od 15 do 17 godina, takođe se navodi.

Svedoci nasilja u porodici kao posebna kategorija

U skladu sa najnovijim preporukama UNICEF-a i SZO, u praćenje je uključena, kao posebna vrsta zlostavljanja, kategorija svedok porodičnom nasilju.

Tokom 2021. godine od 628 prijavljenih sumnji na zlostavljanje, u 37 slučaja je dete bilo i svedok porodičnom nasilju. Iako je ova kategorija zlostavljanja po tipu zastupljena sa 9,1 odsto u odnosu na druge registrovane vrste nasilja, zapravo je svako jedanaesto dete bilo svedok porodičnom nasilju.

Dečaci su najčešće bili izloženi nasilju u porodici u uzrastu od 9 do 11 godina (33,3 odsto), dok su devojčice najčešće bile izložene nasilju u porodici u uzrastu od 12 do 14 godina (45,5 odsto).

Najmanje bezbedno u porodici, školi i lokalnoj zajednici

Kada je reč o mestu gde su deca najčešće trpela zlostavljanje, na prvom mestu se našlo porodično okruženje sa 229 prijava (44,4 odsto), zatim škola sa 102 prijave (19,8 odsto) i lokalna zajednica sa 154 prijave (29,8 odsto).

Prema objašnjenju koje se može naći u pomenutoj analizi, zdravstveni radnik ili saradnik može samostalno, bez prethodnog konsultovanja sa stručnim timom, podneti prijavu o sumnji na zlostavljanje/zanemarivanje deteta, kada postoje opravdani razlozi za to, a takvih prijava je bilo 212 od ukupnog broja od 516 prijava. Ono što je uočljivo, jeste da je povećan broj prijava direktno nadležnom tužilaštvu u odnosu na prethodne godine, sa 1,4 odsto koliko je bio 2017. godine na 6,8 odsto u 2021. godini, a najveći skok se beleži u 2020. godini kada je iznosio 12,5 odsto.

Zlostavljač najčešće otac ili vršnjak iz okruženja



Ukupno, u odnosu na sve vrste zlostavljanja, najčešće je bio prijavljen otac (u 143 prijave), a zatim vršnjak kao zlostavljač (141 prijava). Po učestalosti i vrsti zlostavljanja, za fizičko zlostavljanje najčešće su imenovani vršnjaci (103 prijave), za emocionalno otac (53 prijava), za seksualno zlostavljanje muška poznata osoba iz okruženja (20 prijave). Otac je najčešće imenovan kao nasilnik u porodičnom nasilju (16 prijave), pokazuju analize prijava putem veb aplikacije.

Vršnjačko nasilje dominantno posle porodičnog

Zdravstvene ustanove kod svake pete prijave (20 odsto) registruju recicidiv, odnosno prethodno registrovan neki vid zlostavljanja i/ili zanemarivanja, a protiv svakog sedmog navodnog počionioca zlostavljanja ili zanemarivanja prethodno je već bila pokrenuta krivična prijava.

Kako se navodi u zaključku Analize zaštite dece od zlostavljanja, postoji velika verovatnoća da će dete koje je zlostavljano zlostavljati druge kao odrasla osoba, te postoji tendencija da se nasilje prenosi sa jedne generacije na drugu. Stoga je ključno prekinuti ovaj krug nasilja i na taj način stvoriti pozitivne uticaje na više generacija, a to se može postići sistemskim pristupom problemu.