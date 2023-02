KAKVA DRAMA SE ODIGRALA U KUĆI GENERALA LAZAREVIĆA U NIŠU! Sin Milan otkriva: Bilo kakva prognoza je nezahvalna

Svaka prognoza kod plućne embolije je neizvesna, ovo je tek prvi dan otkako se ocu to dogodilo, lekari na VMA daju sve od sebe, kaže hematolog dr Milan Lazarević, otac generala Vladimira Lazarevića (73), koji je juče hitno prevezen iz Niša na Vojnomedicinsku akademiju u Beograd.

Dr Lazarević navodi i da je general svestan i komunikativan, ali da je još u šoku šta se dogodilo i strahu kako će dalje da se odvija.

- Na kiseoniku je, ima običnu kiseoničku masku. Plućna embolija je maltene najteže stanje u medicini, niko živi ne može da da prognoze. Ocu je zapravo krenuo tromb koji je zapušio glavne krvne sudove u plućima, što je embolija. To se dogodilo juče pre podne, kod kuće u Nišu. Srećom bio sam s njim i odmah prepoznao simptome jer je počeo da se žali da ga guši - objašnjava dr Lazarević i podseća da je general pre godinu dana imao moždani udar.

Odmah je, navodi, oca odveo u UKC Niš, gde mu je urađen skener.

- Međutim, tehnički snimak nije lepo uspeo. Bez obzira na to što nisam imao potvrdu sa skenera da je reč o emboliji dao sam mu terapiju za akutnu trombozu i otišli smo u hitnu službu na VMA. Tamo je na skeneru potvrđeno ono čega sam se i plašio - embolija pluća. Bilo kakva prognoza je nezahvalna, sve je neizvesno. On je dobro u smislu da nema dodate komplikacije, ali ni to nije nikakva garancija. Svestan je, ne traži i ne priča ništa posebno, još je u šoku od svega što se desilo, čeka i on da vidi kako će da se odvija. Još je rano da bi mogao da oseti boljitak - navodi dr Lazarević.