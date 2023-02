Na nadgrobnim spomenicima može se mnogo toga pročitati, a najpre reči pune večne ljubavi, tuge i zahvalnosti. Ponekad tu budu uklesane i neke duhovite opaske, ali reči koje se nalaze na jednom groblju u okolini Užica privlače pažnju, a kad ih izgovorite paraju uši. Opljačkan, prevaren, izneveren i ostavljen napisano je na ploči koju je još za života sebi podigao Obrad Stefanović.

U svoje vreme bio je jedan od viđenijih direktora, bogat i uticajan, ali kako kaže njegovu starost opisuju te četiri tužne reči.

„Radio sam i dobro zarađivao, a novac ulagao u nekretnine. Devedesetih godina pravio sam kuće na Zlatiboru, vrhunske apartmane u vrednosti milion evra, ali sve je to nakon razvoda otišlo na doboš. Advokati i sudije su od tada upravljali mojim životom. Najveća moja greška jeste što sam pre smrti deci prepisao imovinu, zato sam sada bez igde ičega. Zato svima savetujem da ne bi prošli kao ja – ne prepisujte ništa nikome dok ste živi, nek se dele nakon vaše smrti i rade šta hoće“, priča za RINU Obrad.

Pre deset godina nakon tih životnih udaraca povukao se u vikendicu u selu Bioska, jer mu je to jedino ostalo. Živi od 17.000 penzije. Zbog, kako to Obrad kaže, promašenog života, greške koje je napravio sada bi rado ispravio ne pitajući za cenu, ali je kasno. Jedino što je mogao da uradi jeste da na svom spomeniku ispiše reči koje su obeležile njegov život.

"Kada sam stao i analizirao svoju situaciju u koju sam dospeo, shvatio sam da sam prvo izneveren, zati prevaren - što je za mene zločinački udružen poduhvat, potom opljačkan jer su mi sve što sam imao uzeli i na kraju kada su su sve uzeli, shvatili su da im više nisam potreban i svi su me ostavili, a ta reč me najviše boli. Niko me ne zove telefonom da pita, gde si, kako si i treba li ti nešto, imaš li šta da jedeš. To što sam ostavljen od svih najteže mi pada", dodao je Stefanović.

Bolne reči uklesane na grobnici nekadašnjeg milionera, opomenuće mnoge koji dođu na ovo groblje da zapale sveću, da u životu ništa nije večno pa ni milioni.

"Nije svejedno, ljudi kažu da znaju gde će pasti, tu bi seli, ja eto nisam znao. Sve prođe u životu i ništa nije večno, zato ove reči sa spomen ploče nikad neću ukloniti za nauk drugima, ali uvek ću svima oprostiti", zaključio je Obrad.