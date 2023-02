22 STEPENA ISPOD NULE! OVDE JE JUTROS NAJHLADNIJE - RHMZ upozorava na ekstremno niske temperature i jak mraz

U Srbiji će danas ujutro biti umeren i jak mraz, ponegde po kotlinama i visoravnima na jugozapadu zemlje i magla, a tokom dana pretežno sunčano i hladno, u Negotinskoj Кrajini umereno do potpuno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni, na jugu Banata, u Pomoravlju i donjem Podunavlju povremeno i jak. Jutarnja temperatura će se kretati od minus 12 stepeni do minus pet, a najviša dnevna od jedan do tri stepena.

U Beogradu će ujutro biti umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano i hladno uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od minus devet stepeni do minus pet, a najviša dnevna oko jedan stepen.

Temperature ovoga jutra su u minusu, a najhladnije je u Sjenici gde je izmereno čak 22 stepena ispod nule. Na Kopaoniku je, prema merenjima RHMZ minus 15 stepeni, u Vranju i na Zlatiboru, Crnom Vrhu, u Dimitrovgradu, Kuršumliji, izmereno je 11 stepena ispod nule. Veoma hladno jutro i niske temperature su većem delu Srbije, tako je i u Požegi i Leskovcu (-10), Kragujevcu, Kraljevu, Valjevu (-9).

RHMZ upozorava na jak mraz

"Do subote ujutru umeren i jak mraz, u većini mesta od -12 do -5 stepeni, u planinskim predelima i na Pešteru i do -20 stepeni. Za vikend porast dnevne temperature, dok će jutarnji mrazevi biti u slablјenju od nedelјe", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog ekstremno niskih temperatura u celoj Srbiji upaljen je meteo alarm. Narandžasto upozorenje na snazi je u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru Kosova i Metohije. U ostalim delovima naše države upaljen je žuti meteo alarm.

Kako se navodi na sajtu RHMZ narandžasto upozorenje znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi RHMZ.

Takođe, žuto upozorenje, koje je na snazi u većem delu Srbije, znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavljeno je na sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U petak ujutru mraz, a tokom dana suvo i pretežno sunčano u većini predela. Vetar slab severoistočni i istočni, a u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni.

Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -12°C do -4°C, a maksimalna od 1°C do 4°C. Uveče suvo sa slabijim mrazem uz temperaturu u 22h od -4°C do -1°C.

U subotu ujutru mraz, a tokom dana suvo i malo toplije nego u petak. Pre podne sunčano, a popodne na severu naoblačenje koje se do kraja dana premešta ka jugu Srbije.

U nedelju oblačnije vreme uz pojavu kratkotrajne kiše, susnežice i snega. Od ponedeljka suvo sa sunčanim periodima uz dalji porast temperature.