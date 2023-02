EVO KOLIKA KAZNA PRETI VASPITAČICAMA IZ ZEMUNSKOG VRTIĆA U KOME JE NAVODNO SILOVAN DEČAK: Kazne slede ako se dokažu OVE STVARI!

Dečak (6), koga su u jednoj privatnoj predškolskoj ustanovi u Zemunu u januaru navodno dva puta silovala dvojica vršnjaka iz grupe, mogao bi da ima doživotne traume, upozoravaju psiholozi, a advokati objašnjavaju da bi u ovom slučaju mogli krivično da odgovaraju jedino zaposleni u vrtiću za nesavestan rad u službi, za šta je zaprećena kazna i do pet godina zatvora.

O prijavi oca da je njegov sin dva puta došao iz obdaništa s povredama u vidu crvenila anusa policijska stanica u Zemunu je obavestila odeljenje za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je slučaj predalo Trećem osnovnom javnom tužilaštvu.

- Policija je upućena da izvrši sve provere i da se sprovede institucionalni nadzor, obavesti inspekcija, kako bi se utvrdilo da li je došlo do propusta od strane bilo kog lica. Nakon svih obavljenih provera preduzimaće se dalje radnje - saopštilo je Treće OJT i pojasnilo da u ovom slučaju nema krivičnog dela iz nadležnosti VJT, jer deca do 14 godina nisu krivično odgovorna.

Pošto maloletni počinioci ne mogu da odgovaraju, advokat Nebojša Milosavljević ocenjuje da u ovom slučaju krivičnu odgovornost mogu da snose jedino zaposleni u vrtiću, tj. vaspitačice.

- Nakon inspekcijskog nadzora i istrage, i vaspitačice će imati građansko pravo da daju izjavu i objasne gde su bile kada se to desilo, da li su mogle eventualno da spreče da ne dođe do ovoga. Ukoliko se utvrdi bilo kakav propust zaposlenih, oni bi mogli da odgovaraju za nesavestan rad u službi. Po članu 361 Krivičnog zakonika, službenom licu za ovo krivično delo sledi novčana kazna ili zatvor od šest meseci do pet godina - objašnjava Milosavljević.

