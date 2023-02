OVO JE RAZLOG ZAŠTO JE UDARILA DETE U VRTIĆU! Nastavnica engleskog otkrila šta se TAČNO desilo u obdaništu u Velikom Gradištu

Nastavnica engleskog jezika Lucija Dimitrijević (46) iz Velikog Gradišta, koja se tereti da je u prostorijama vrtića 3. februara ošamarila predškolca (6), kaže za Kurir da joj je žao što je došlo do incidenta i objasnila šta je prethodilo tome.

Osnovno javno tužilaštvo u Velikom Gradištu vodi istragu, a nastavnica je osumnjičenae da je počinila krivično delo zlostavljanje i mučenje.

- Ovaj posao radim 20 godina i ovako nešto mi se nikad nije dogodilo! Toj dečici, tačnije njima petoro, držim engleski jezik jednom nedeljno, i to 45 minuta, a tog dana se desio niz događaja - kaže nastavnica, dodajući:

- Tokom časa dva dečaka, od kojih je jedan onaj kog sam slučajno udarila, sve vreme su se šutirala, gurala, udarala, pa su čak i skakala jedan drugom po glavi.

Ona objašnjava da je morala da reaguje.

- Dečake sam poslala kod vaspitačice kako bi ih ona smirila, ali molili su je da se vrate uz izgovor da mnogo vole engleski. Međutim, nisu se smirili na času. Dečak kog sam slučajno udarila je celim telom skakao po dečaku koji je sedeo pored njega, levim obrazom se trljao o to dete, koje je počelo da jauče. Uzela sam ga i postavila do sebe.

Dimitrijevićeva tvrdi da je nakon toga usledio incident.

- On me je u jednom trenutku iz nepoznatog razloga ubo bojicom u oko! U trenutku sam oslepela i uplašila se, pa sam u šoku refleksno, u samoodbrani, reagovala i udarila ga! Pribrala sam se, ali i dalje nisam videla na to oko... Uzela sam dečaka za ruku i povela ga kod vaspitačice. Nije plakao, videlo se da se uplašio i da čeka kaznu za ono što je uradio.

Rekla je vaspitačici: "Ja ću bez oka ostati, zovi oca deteta da ispričam šta se desilo."

- Vaspitačica se uplašila kad je videla dečaka, ali ja nisam sigurna da li sam mu nanela toliko crvenilo šamarom ili je to bilo od prethodnog trljanja i udaranja s dečakom - kaže nastavnica.

Dečak je, kaže, sve vreme čekao oca bez reakcije.

- Otac je došao potpuno smiren i dete je počelo da plače kada ga je videlo, a on mu se obratio: "Šta ćemo da radimo, napravio si problem i meni i nastavnici?" Potom je uzeo mobilni i počeo da slika dete uz obrazloženje da to šalje supruzi. Rekao mi je: "Imaš sreće što moja žena nije došla, videla bi šta bi ti ona uradila!" Nije mi dozvoljavao da mu objasnim kako je došlo do šamara.

Otkud jako crvenilo posle nekoliko sati?

Nastavnica kaže da je pozvala direktorku vrtića da joj objasni šta se dogodilo, ali ona je već bila obaveštena o incidentu. Potom je otišla u policiju i do detalja, kaže, sve ispričala. Dodaje da joj je skočio pritisak i da je dobila šećer od stresa.

- Pet dana sam bila onesposobljena za rad, nisam mogla da ustanem iz kreveta, a lekar mi je rekao da sam dobro prošla i da je sva sreća što nisam ostala bez oka - kaže Dimitrijevićeva i dodaje da joj je veoma sumnjivo kako je detetu bilo jako crvenilo na licu, kakvo nije bilo posle udarca, i to nekoliko sati kasnije, kada ga je otac doveo u Dom zdravlja Veliko Gradište, te da od nadležnih očekuje da sve ispitaju.

