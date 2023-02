Savić: Narodna banka Srbije nastaviti sa održavanjem niske i stabilne inflacije

Nakon jedanestog povećanja referentne kamatne stope u poslednjih manje od godinu dana, granica je tamo gde će biti inflacija, a ono što karakteriše monetarnu politiku jeste da mere koje se danas donose imaju odloženo dejstvo i puni efekat dobiće tek za dvanaest meseci, rekao je predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Nebojša Savić.

On je naveo da se po pitanju kamatnih stopa kod nas pravovremeno reagovalo, jer to mora postupno da se radi, što i čini naša Narodna banka Srbije (NBS), koja za to ima nekoliko instrumenata.Savić ističe da je najvažniji referentna kamatna stopa, koja šalje signal na finansijsko tržište u kom pravcu treba da se kreću kamatne stope.

"Sada se rastom referentne kamatne stope zaoštravaju monetarni uslovi i poskupljuje upotreba novca, kako bi se ohladila inflacija i smanjilo zaduživanje, jer ima mnogo novca na tržištu", ističe predsednik Saveta guvernera.

Naglasio je da je više puta upumpavan novac i istakao da je veoma važno šta će uraditi Amerika, koja je ušla u tri velika projekta vrednosti oko 2.000 milijardi, pre svega u razvoj čipova zbog bitke s Kinom oko Tajvana, i to što će se desiti s dolarom umnogome će odrediti prilike u ostatku sveta.

Naveo je da je inflacija u poslednja dva meseca na oko 15 odsto i sredinom godine trebalo bi da krene opadanje i da završi na niskom dvocifrenom, a da krajem 2024. dođe na planiaranih oko tri odsto.

"Prošli smo kroz period niskih kamatnih stopa i nije bilo realno očekivati da će toliko dugo biti niske, jer je novac bio jeftin, a sada smo došli u situaciju kada je skuplji, pa ne verujem da ćemo se vratiti u vreme kada je kamatna stopa bila ravna nuli", rekao je Savić.

Istakao je da je Evropska centralna banka, za koju je vezan evro, najavila da će sigurno uslediti još jedan ciklus povećanja kamatnih stopa verovatno od oko 0,25 ili 0,5 odsto.

"Važno pitanje je šta će se dogoditi s privrednom aktivnošću sledeće godine i tu je bitno da evropska privreda ne uđe u recesiju, a mi imamo projekciju da ćemo ući u rast oko 2,5 odsto", najavio je on i dodao će to biti tako ako svet ne uđe u veću recesiju, to jest ako ne dođe do veće eskalacije ratnih sukoba u Ukrajini, jer je u suprotnom teško bilo šta predviđati.

Savić je poručio da će Narodna banka Srbije nastaviti sa održavanjem niske i stabilne inflacije, ali to zavisi od toga šta će dešavati izvan naše zemlje.