'OVIM PREDELIMA NOĆAS PRETI LEDENA KIŠA!' Od nedelje potom ŠOK OBRT! Meteorolog: Pomera se zima, TOPLO VREME KREĆE PRE VREMENA

Usred februara snegu mogu da se raduju samo oni koji su odlučili da krenu na neku od srpskih planina.

U nekim predelima, doduše, snežni nanosi prave probleme meštanima, ali veći gradovi uglavnom su prošli bez padavina.

Ako se neko nije privikao na temperature u minusu ne treba da brine jer se već od ponedeljka najavljuje otopljenje i to opet kad mu vreme nije.

O tome šta nas čeka u narednom periodu otkrio je meteorolog Jovan Čabrilo.

- Uskoro sledi otopljenje! U nedelju (12. februara) imaćemo premeštanje toplog fronta preko našeg područja koji će doneti nešto padavina. Uglavnom će to biti u formi mokrog snega koji se neće zadržavati u nižim predelima. Postoji mala verovatnoća za pojavu ledene kiše između subote i nedelje, prevashodno u Vojvodini, jer je tlo smrznuto. Suštinski, imaćemo blage padavine u nedelju, a odmah nakon toga će uslediti otopljenje - poručio je Čabrilo.

Nedugo zatim, rekao je da li se događa tzv. pomeranje zime, pa je spomenuo da je to stvar trenutnog trenda, ali da nema veze sa definitivnim zaključcima.

- Prethodnih nekoliko godina prisutno je da zima počinje tek od januara, pa samim tim imamo i hladniji mart. Još uvek je to mali broj zima, kako bismo definitivno doneli zaključak da se zima "pomerila". Zasad je to samo trend. Što se tiče januara, koji je iza nas, bio je izuzetno topao, to je bio drugi najtopliji januar od kada se vrše merenja u Srbiji.