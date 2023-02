U ove gradove Srbije večeras stiže ledena kiša: Jutro donosi promenu vremena, sledi otopljenje

Naredne nedelje Srbija će biti pod uticajem veoma snažnog anticklona.

Nakon niza ledenih dana u Srbiji se danas konačno oseti postepeno otopljenje, a minimalna temperatura ovog jutra kretala se od minus 13 do minus pet stepeni, na Pešteru ispod minus 15.

Najavljeno je povećanje oblačnosti u toku dana, ali i toplije vreme, uz jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura kretaće se od pet do devet stepeni, u Beogradu do sedam.

Kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod u noći između subote i nedelje čeka nas lokalna kiša koja će se lediti pri tlu, a najveća verovatnoća je da će ovakve padavine pogoditi južni Banat i centralnu Srbiju.

U kojim gradovima može biti ledene kiše?

Ledena kiša padaće u sledećim gradovima u centralnoj Srbiji:

- Beograd

- Niš

- Kragujevac

- Leskovac

- Čačak

- Kruševac

- Smederevo

- Valjevo

- Kraljevo

- Užice

- Vranje

- Šabac

- Novi Pazar

Kako je najavljeno, kiša će se pri tlu lediti i u južnom Banatu:

- Alibunar

- Bela Crkva

- Vršac

- Kovačica

- Kovin

- Opovo

- Plandište

- Pančevo

Ipak, pogoršanje vremena biće prolaznog karaktera i u nedelju tokom dana širiće se i preko ostalih predela Srbije. Istovremeno, na severu Srbije očekuje se razveradravanje.

Jutarnja temperatura u nedelju biće od minus pet na jugu i jugoistoku do jedan stepen na severu Srbije, maksimalna dnevna od tri do devet, u Beogradu do šest stepeni.

U nedelju će duvati i umeren do pojačan, u Vojvodini, na istoku Srbije i na planinama i jak severozapadni vetar.

Sledeća sedmica donosi značajno otopljenje

Naredne nedelje Srbija će biti pod uticajem veoma snažnog anticklona, pa će vreme biti stabilno i suvo, ali i toplije. Jutra će biti prohladna, u mnogim predelima i maglovita, uz slab mraz.

Tokom dana biće toplije sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura biće od pet do 10 stepeni.

Od srede se očekuje dalji priliv toplije vazdušne mase sa zapada i jugozapada, pa će u drugoj polovini sedmice biti još toplije, uz temperature do 12 stepeni.

