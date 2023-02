MOJU PEGLICU NE BIH MENJAO NI ZA MERCEDES! Milojko ljutu mašinu gazi preko snegom zavejanih puteva: Ovo mi je šesta, sve ih ČUVAM

Pojedini vozači zaljubljeni su u "mercedese" i samo voze automobile ovog proizvođača, naravno, ako imaju mogućnosti drugi vole "BMW", treći... Milojko Milovanović iz sela Tometino polje kod Požege ima nesvakidašnju ljubav prema vremešnim četvorotačkašima i to prema "peglicama".

Kada je prethodnih dana sneg zavejao planinska požeška sela prvo su prošle mašine za čišćenje, a odmah zatim i njegova crvena poljska "mašina".

- Dugo vergla na ovim niskim temperaturama, ali upali i ide. Za "peglicu" nema prepreka na ovim maljenskim brdima. Svi me pitaju zašto samo one, a ja im odgovaram da je to moj "mercedes" i da ih ne bih menjao ni za kakvu limuzinu - rekao je Milojko za RINU.

On je nadaleko poznat po tome što vozi i garažira samo ovu marku automobila. Prvu "peglicu" kupio je davne 1982. godine i od tada se pod Milojkovom komandom promenilo njih šest. Za više od tri decenije nijednu nije oterao na otpad, već je svakoj u dvorištu napravio garažu i kaže da će ih čuvati zauvek.

- Naučio sam sve oko njih, znam gde se nalazi svaki šraf i uopšte mi nije potreban mehaničar. Trenutno imam šest peglica od kojih su dve registrovane. Najviše vozim crvenu, ona je za selo, a drugu, žutu, palim za praznike i kad se ide do grada. Ta mi je, može se reći - paradna i svečana - kaže uz osmeh Milojko.

Ipak, u svom suživotu sa "peglicama" ovaj vredni, seoski domaćin nerado se seća jedne elementarne nepogode koja mu je pričinila veliki štetu.

- Grom je udario u garažu i zapalio mi peglicu. A, ta mi je bila omiljena i najbolja, najviše sam uložio u nju, hteo sam čak da joj ugradim i dizel motor - priseća se Milojko.

Svi u Tometinom polju, ali i susednim selima znaju za Milojkovu ljubav prema ovim automobilima i zato nema sumnje da će još dugo, krivudavim maljenskim puteljcima vijugati njegove peglice, crvena ili žuta - zavisi od prilike.

Autor: