Kućni cvrčak i larva crva brašnara novi su insekti na listi dozvoljenih u ishrani na teritoriji Evropske unije. Time su se pridružili jednoj vrsti skakavca i žute bube brašnare, koji se u raznim oblicima već legalno koriste u zemljama članicama.

Zahtevi za upotrebu još osam vrsta čekaju na svoje odobrenje, a do stavljanja na listu novih namirnica moraju da prođu detaljne naučne analize.

Prof dr Veroslava Stanković kaže da kako koja industrija krene u ekspanziju, tako se nama pruža nešto novo. Sada su vegani dominantni, a ono što i oni treba da znaju je to, da, ako namirnice u sebi budu imale insekte, imaće deklaraciju da nisu veganske.

- Insekti ipak spadaju u životinjski svet - rekla je ona.

Poznato je i odobreno od strane Svetske agencije FAO 1900 insekata koji mogu da se koriste u ishrani a u Evropi ih je 4, objasnila je Stanković.

- Goveda i svinje dovode do aerozagađenja, i zato se prelazi na alternativnu ishranu, odnosno na insekte. Tu imamo 90 odsto proteina, u odnosu na meso koje ima oko 40. Međutim, za to je potrebno mnogo insekata - rekla je potom Stanković, najavljujući da će zasigurno doći i do ekspanzije u Srbiji u budućnosti.

Kako je dodala, neće doći do direktnog jela insekata, već će to biti u vidu sušenih insekata, mlevenih i sl. Takođe, kako je dodala, mogu biti u vidu začina, ili će kiseline, izvlačene iz insekata biti ubrizgavane u neke prehrambene proizvode.

