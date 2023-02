SRPSKI GEOLOG 6. FEBRUARA NAJAVIO ZEMLJOTRESE: Ne treba širiti paniku, potresi u Rumuniji i Srbiji su simptom smirivanja tla

Zemljotresi koji su zatresli karpatsku oblast Oltenije u Rumuniji i zatim se reflektovali na Srbiju samo su odjek anadolske katastrofe, kaže ugledni srpski geolog dr Dragan Milovanović Kene, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

On je u "Novostima" još 6. februara najavio da će se eksplozija seizmičke energije koja se oslobodila na istočno-anadolskom rasedu proširiti duž celog Alpsko-himalajskog pojasa, na kome se nalazi i Srbija i Rumunija.

Alpsko-himalajski pojas je naziv za lanac planina koje su nastale u sudaru kontinentalnih ploča Evroazije, Afrike i Indijskog potkontinenta. Ovaj lanac se proteže južnom stranom Evroazije od Atlantika, preko Sredozemlja i Jugozapadne Azije do masiva Jugoistočne Azije. Posle Pacifičkog vatrenog pojasa ovo je seizmički najaktivnije područje na svetu.

- Konsultovao sam se sa kolegama u vezi sa poslednjim potresima u Rumuniji i Srbiji i saglasili smo se da to nisu nezavisni zemljotresi, već posledica katastrofe u Turskoj i Siriji. Kao što smo i ranije najvljivali zemljotresi sa epicentrom na maloj dubini, kakv se desio na Levantu, oslobađaju ogromnu energiju koja se širi kroz tlo Alpsko-himalajskog pojasa i bilo je samo pitanje gde će se manifestovati. Već 7. februara treslo se tlo kod Bosfora, na Halkidikiju i Zapadnoj Bugarskoj, zatim na našem ogranku Karpata kod Majdanpeka i Donjeg Milanovca i na kraju su te vibracije stigle do masiva rumunskih Karpata. Oni su ih delimično prigušili, a delimično odbili prema Srbiji. To je krajnje pojednostavljeno predstavljen proces koji se i ovih dana dešavao kao posledica strahovitih tektonskih promena na mestu gde se afrička kontinentalna ploča podvlači pod evroazijsku. Ne treba širiti paniku, jer je većina stručnjaka saglasna da su potresi u Rumuniji i Srbiji simptom smirivanja tla, ali uvek treba ostaviti i dozu rezerve. Najgore bi bilo da se sada uznemiri tektonski kosinjak iza Karapata, koji je sedamdestih godina prošlog veka izazvao katatrofalne potrese u Rumuniji - kaže prof. Milaovanović.

