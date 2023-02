OVOM DELU BEOGRADA ZEMLJOTRES NE MOŽE NIŠTA - Dobro se gradilo, stanari mogu MIRNO DA SPAVAJU

Turski zvaničnici saopštili su u nedelju da je izdato 113 naloga za hapšenje u vezi sa izgradnjom zgrada koje su se srušile u zemljotresu i koje možda nisu ispunile bezbednosne standarde.

Turska policija je već privela najmanje 12 osoba, uključujući građevinske izvođače, pošto su se zgrade koje su trebale da izdrže zemljotres rušile. Vlasti u Turskoj izdale su naloge za hapšenje više lica odgovornih za izgradnju zgrada koje su se srušile u katastrofalnom zemljotresu u ponedeljak.

Profesor doktor Branislav Ivković sa Građevinskog fakulteta govorio je o razornim zemljotresima koji su pogodili Tursku i Siriju, ali i o odgovornosti koju imaju investitori za porušene objekte.

- U Turskoj je masovno privatno građenje, a privatni investitori ne mogu da nemaju želju da štede gde god stignu. Kod nas je maksimalni zemljotres 6 Rihtera, a mi projektujemo na 8. Ovo je takvo neznanje i javašluk i to samo da bi se imalo više kvadrata. Pogledajte armaturu i segregaciju. To nema funkciju. Turci kablovima za struju presecaju stubove. Isecali su stubove da bi mogao auto-servis da radi, temeljne grede su probijene, više nemaju funkciju. Sve je to rađeno da bi se povećali kvadrati za prodaju - rekao je Ivković.

Smatra da sa takvim radovima ne može da se dobije upotrebna dozvola.

- Urbanisti su prvi u lancu. Na njima je da previđaju stambene objekte tamo gde je tlo homogeno i da ne bude raznorodan geološki sastav. Arhitekte su druge u nizu. U Dubaiju mogu da rade šta hoće jer tamo nema zemljotresa. Ovde se zna. Simetrični objekti daleko bolje nose od asimetričnih. Masa objekta mora biti veća na dnu nego na vrhu - navodi Ivković.

Dodaje da možemo da budemo mirni jer kod nas se dobro gradilo.

- Sva naselja na Novom Beogradu mogu biti mirna. Firme koje su gradile te zgrade radile su sve po propisu. Od 70-ih godina sve što je projektovano građeno je kako treba. Objekti građeni 1915, 1920, 1930 su dobri objekti. To su zidovi po 48 cm i u kontra smeru slagana je opeka. Mi smo mirni jer su zgrade projektovane da izdrže udar do 8 Rihtera, a u Srbiji je moguć potres od 6 Rihtera. Investitori moraju da grade dobro, ne smeju da štede, inspekcija mora da pojača kontrolu - zaključio je Ivković.