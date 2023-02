Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik Sretenje Gospodnje, uspomenu na dan kada je Bogorodica novorođenog Hrista uvela u hram da ga posveti Bogu. Sretenje se slavilo kao Dan državnosti Srbije do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, da bi u Srbiji ponovo počeo da se slavi od 2002. godine.

Šta sve obeležavamo na današnji dan Na Sretenje 1804. god. održan je Zbor u Orašcu kojim je počeo Prvi srpski ustanak (pa je slavljen i kao Dan državnosti Srbije). Na Sretenje 1835. god. u Kragujevcu je donet Sretenjski ustav, prvi demokratski ustav Srbije (pa je slavljen i kao Dan ustavnosti). Na Sretenje 1909. god. u Skoplju održana je prva skupština Srba u Osmanskom carstvu.

Direktor Istorijskog instituta Beograd prof. dr Aleksandar Rastović kaže da je Sretenje simbol vaskrsnuća srpske države, posle više vekova.

- Od 1459. godine, kada je srpska despotovina potpala pod tursku vlast, naš narod nije imao državu. Oni su zahvaljujući veri i crkvi, preživeli vekove i sačuvali identitet, ali smo našu državu tek na Sretenje 1804. godine, kada su srpski ustanici predvođeni Karađorđem - dodao je on.

Mi smo našu državnost obnavljali decenijama, za razliku od Grka koji su to uradili za samo 9 godina, objašnjava profesor.

- Prvo je to, za vreme Karađorđa pokušano ratom, a knez Miloš je akcenat stavljao na akcenat pregovaranja i diplomatije. I nakon više decenija to smo uspeli 1878. godine na Berlonskom kongresu, kada je započeta renesansa države i društva - rekao je on.

Kako kaže, mi smo bili preteče ukidanje feudalizma, uveli smo elemente moderne države, kao i najmoderniji Ustav.

- Ustanovili smo teatar, pozorište, velika škola Licek, topolivnica, novine, štamparija, knjiga... To su stvari koje su predstavile repere za izgradnju moderne države. Sve to građeno je u jednoj maloj, nepismenoj Srbiji - objasnio je potom Rastović.

Sretenje se sa pravom slavi kao državni praznik, napomenuo je Rastović.

Reditelj i predstednik Instituta za nacionalnu strategiju Dragoslav Bokan objašnjava da su Srbi često pred sobom imali opasnu reč i pojam, a to je "sloboda".

- Problem sa slobodom, je, kada se ona razulari prestaje da bude skloboda, već postaje neka vrsta anarhije - priča Bokan.

Šta bi Kosovski Albanci i Šiptari dali da imaju svoju državu? Pa oni su spremni da sve daju za svoju državu... Ubijali bi, radili sve da je imaju... Šta bi radili Hrvati? Varali su Srbe, pa su 1941. preuzeli nacionalistički model, pa NDH model, samo da bi imali to neko nasleđe, kaže Bokan, pa dodaje da se mi, koji imamo sve, odričemo takvih stvari, zarad neke slobode.

- Priča o državi je priča o ozbiljnosti, mudrosti, nekog drugog junaštva - napominje Bokan.

Bokan ističe da priča o slobodi Srbe jeste oslobodila da razumemo spoljašnje neprijatelje, da ne budemo nošeni mržnjom, već da se borimo na dostojanstveni način.

- Ko god ne veruje u državu, on je potkopava, a samim tim potkopava sve. I Vojsku, i obrazovanje, poredak... - dodao je Bokan.

