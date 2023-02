Ljudi se masovno pitaju da li je hidorelektrana 'Đerdap' ugrožena zbog zemljotresa u Rumuniji, seizmolog otkriva: Stradala bi samo u OVOM SLUČAJU!

Posle potresa koji su razorili Tursku i Siriju početkom meseca, a onda i potresa poslednjih dana u Rumuniji i Hrvatskoj, uznemireni su i građani Srbiji koji su ove iz, iz susednih zemalja, prilično osetili. Upravo zbog blizine Rumuniji, ali i izbog energetske sigurnosti, veliki broj ljudi zabrinut i pita se hoće li čuvena hidroelektrana "Đerdap" odoleti eventulanim jačim zemljotresima u Rumuniji.

Građani se pitaju da li su zaposleni u HE "Đerdap" juče i prekjuče osetili podrhtavanja i ljuljanja, a naročito iz zanima da li se inženjerski standardi, postavljeni davnih šezdesetih godina prošlog veka, dovoljni da sačuvaju hidroelektranu čija godišnja proizvodnja od 7.072 GWh što čini 18 odsto ukupne proizvodnje električne energije EPS-a.

Slavica Radovanović, seizmolog, razrešava sve dileme.

Kako je rekla, od izuzetne važnosti je da ljudi po ovom pitanju ne paniče pošto je ova hidroelektrana građena po takvim standardima da može da odoli bilo kom zemljotresu!

- Hidroelektrana "Đerdap" nije u opasnosti od zemljotresa. Svi inženjerski objekti kao što su hidroelektrane grade se sa maksimalnim stepenima bezbednosti, mnogo većim nego što se grade obične zgrade. Kod ovih objekata su i projektovanje, ali i kontrola izgradnje na značajno višem nivou - kaže ona.

HE je ugrožena samo u jednoj situciji.

- Da bi takva jedna hidroelektrana, kao što je Đerdap, stradala ili da bi se na bilo koji način oštetila, taj rased bi trebalo da se aktivira po sredini Dunava - objašnjava ona.

Ističe i da su nam nakon razornog zemljotresa iz Turske stizale potresne fotografije uništenih brana.

- To su te neke fotografije koje smo videli sada iz Turske da su se neke brane rušile, ali to su zemljane brane, nisu betonske brane kao što je "Đerdap". Te brane su se uništile zato što rased prolazi u neposrednoj blizini i zato što je došlo do pomeranja tla u samoj zoni brane. Taj zemljotres trebalo bi da bude jači od 9 stpeni Rihtera, što je nemoguće - zaključuje ona.

Podsetimo, projekte za ovo postrojenje izradili "Energoprojekt" iz Beograda i bukureštanski Institut za studije i hidroenergetsko projektovanje 1954. godine. Prošlo je više od pola veka je od kada je hidroelektrana "Đerdap", na čijoj izgradnji je radilo 5.000 ljudi, 1970. godine završena i puštena u pogon.

