"INFLACIJA ĆE BITI DUPLO NIŽA" Ovo su DVE KLJUČNE MERE Narodne banke Srbije čiji će razultat obradovati građane

Narodna banka Srbije objavila je novi izveštaj o inflaciji i ako je suditi po njima uskoro bi trebalo da nam bude lakše jer smatraju da će inflacija do kraja godine biti niža nego što su prethodno očekivali.

Međutim, iako je zvanično tokom poslednja tri meseca 2022. godine inflacija iznosila oko 15 odsto retko ko, ko živi od plate u Srbiji može da poveruje da je život skuplji tek tih 15%. Da li pad inflacije može da nam donese dugo očekivano olakšanje ili cene u Srbiji idu samo u jednom smeru, naviše, odgovorio je ekonomista Aleksandar Stevanović.

- Prognoze su potpuno realne. Smanjenje emisije novca i značajno povećanje kamatnih stopa će doprineti da se inflacija smanji. Zasigurno će biti duplo niža. To je i dalje velika inflacija, ali će biti kudikamo bolje nego što smo imali krajem ove godine - rekao je Stevanović i naveo glavne uzroke, kako je rekao, incidentne inflacije koja je pogodila Srbiju:

- Postoje dva ključna faktora zbog kojih nas je pogodila ta incidenta inflacija. To je pomoć, kako svojim građanima tako i drugim državama u vreme kovid pandemije i agresija na Ukrajinu. To su dva glavna razloga zbog kojih nismo mogli da odolimo ogromnim inflacionim pritiscima. Inflacija uvek dolazi sa malim zakašnjenjem. Ako su mere za suzbijanjem preduzete još pre godinu dana potrebno je neko vreme da se to obrne u proces koji raduje građane.