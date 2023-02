Lepa vest za varošicu na jugu Srbije: Nova oprema u Domu zdravlja za trudnice i decu

Dom zdravlja u Medveđi dobio je od Koordinacionog tela za jug Srbije CTG aparat, tako da trudnice na kardiotokografski pregled više ne moraju da odlaze u Leskovac. To je jedna od mera pomoći porodicama u opštini Medveđa, gde se, iz godine u godinu, rađa sve manje dece.

Sa radošću i nestrpljenjem iščekuje svog prvenca.

Dvadesetogodišnja Katarina za koji dan biće u porodilištu. Od 36. nedelje trudnoće kardiotokografski pregled kojim se prati rad srca ploda i kontrakcije materice obavezan je jednom nedeljno. Trudnice sa zdravstvenim problemima dolaze češće, piše Javni servis Srbije.

"Mnogo nam znači normalno jer prvenstveno svaka trudnica treba da vodi trudnoću redovno, da se kontroliše, s tim što bez ovog aparata smo morale da idemo na dalje lokacije", kaže Katarina Denić iz Medveđe.

Od Leskovca ih deli 50 kilometara. Sad je mnogo lakše, kaže Sanja koja čeka drugo dete.

"Nije baš prijatno da u devetom mesecu odlazite na svaka dva, tri dana na tu kontrolu CTG, tako da, eto, to je veliki plus", smatra Sanja Stanković Vojinović iz Medveđe.

Porođaji u ambulanti, sanitetu i kod kuće su česti. Uz pomoć CTG aparata može na vreme da se reaguje, kažu doktorka Stana i babica Rada koje su duže od tri decenije veliki oslonac trudnicama u Medveđi.

"Mladih majki ima u većem broju, mada ima majki koje se opredeljuju za treće, četvrto, pa i peto dete i mislim da su one u porastu", kaže dr Stana Đorđević, ginekolog Doma zdravlja Medveđa.

Uz ginekološku kompletno je opremljena i služba pedijatrije. Pri kraju je druga faza rekonstrukcije Doma zdravlja u Medveđi, za šta je država izdvojila 40 miliona dinara.

"Mi ćemo nakon završetka ove druge faze imati nov krovni pokrivač, nov toplovod u celokupnom Domu zdravlja, imaćemo nastrešnice", navodi direktor Doma zdravlja Medveđa dr Dragan Anđelković.

Sa boljim uslovima za život povećava se i natalitet u poslednjih šest godina. Prednjače u Jablaničkom okrugu po broju višečlanih porodica. Podršku daje i opština.

"Nedavno smo doneli odluku da povećamo izdavanja za novorođenčad. Do sada je to bilo 40.000, sada će to biti 50.000 dinara. Isto uveli smo jednu odluku da svaki đak prvak na teritoriji opštine Medveđa dobije po 20.000 pomoći", kaže zamenik predsednika Opštine Medveđa Rade Perović.

Mladima u Gornjoj Jablanici i te kako znače i mere zapošljavanja. Ove godine njih 30-ak doći će do radnog mesta.