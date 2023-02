OVO JE NAJGORI SCENARIO: Mapa otkriva MAKSIMALNU JAČINU zemljotresa za svaki deo Srbije

U većem delu zemlje, vidi se na mapi, najstrašnije što u jednom veku može da se desi je razaranje od VI stepeni Merkalija, što je uporedivo sa štetom od zemljotresa u Kraljevu 2010.

Ima li razloga za paniku nakon serije zemljotresa koji se sada dešavaju i u susednoj Rumuniji i koliko bi jak potres mogao da se oseti u Srbiji, pitanja su koja se ovih dana nameću u javnosti.

Sudeći po mapi koja definiše maksimalnu jačinu zemljotresa u celoj Srbiji, reklo bi se da našoj zemlji ne preti na približno jak potres kakvi se nažalost mogu očekivati u okruženju.

U većem delu zemlje, vidi se na mapi, najstrašnije što u jednom veku može da se desi je razaranje od VI stepeni Merkalija, što je uporedivo sa štetom od zemljotresa u Kraljevu 2010. koji je sa magnitudom od 5,5 Rihtera naš najveći potres u ovom veku.

Opasnost od zemljotresa u Srbiji izražena je najviše u Šumadiji, Rudničkom i Kolubarskom kraju, a tome svedoče i oni koji su se dogodili u istoriji. Ta ista istorija svedoči i da na našem prostoru ne prete zemljotrese jači od 6 stepeni, a to je istakla i naš seizmolog Slavica Radovanović.

Ona je objasnila i da potres od 6 stepeni u Srbiji, ne može da izazove pomeranje kao u Turskoj, koju je prošlog ponedeljka pogodio razoran zemljotres.

- Odmah da kažem da je takvo pomeranje 100 puta manje nego pri turskom. Tako da se razumemo, to bi u odnosu na turski bio slab zemljotres, u odnosu na ono što mi želimo, bio bi jak i bio bi jači od kraljevačkog zemljotresa. Ako govorimo o Bugarskoj, gde takođe dugo nije bilo jakih zemljotresa i vrlo je verovatno da će se i tamo događati jaki zemljotresi, to su neke magnitude koje čak dosežu do 7 jedinica Rihterove skale, ali su ti potresi vezani za neke pogranične prostore Srbije i Makedonije i mogli bi imati uticaja na južne delove naše Republike - rekla je Slavica Radovanović za medije.

