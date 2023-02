Do srčane insuficijencije, ili slabosti srca, dolazi usred poremećaja srčane funkcije, pa srčani mišić više nije u stanju da adekvatno pumpa krv kroz organizam, objašnjava Simić za Novo jutro na televiziji Pink.

Određena stanja, poput koronarne bolesti ili visokog pritiska, postepeno slabe srce, pa ono više nije u stanju i zadovolji potrebe organizma za kiseonikom. Srčana slabost je ozbiljno stanje koje u većini slučajeva zahteva doživotno lečenje.

Prof dr. Dragan Simić kaže da srčanu slabost u Srbiji ima oko 150.000 ljudi. U Evropi je to cifra od 15 miliona, objasnio je on.

- To je daleko najčešći razlog zašto ljudi dolaze u bolnicu, i dolaze da se hospitalizuju... Svaka peta osoba preko 40 godina života će razviti neki simptom slabosti. Ona često ide podmuklo i polako, da pacijenti to ne prepoznaju. Najčešće se kaže da se neko zamara, smanjena je tolerancija napora, kada bolest napreduje, onda krene hronično kašljucanje, otečene noge ujutru, pa otok stomaka... U principu mi često to vidimo i kod mladih. Zato je važan ultrazvuk srca, svako ko dakle, ima problem sa zamaranjem, posebno mladi, moraju doći - rekao je on.

EKG nije dovoljan, napomenuo je doktor Simić.

Govoreći o tipovima slabosti, doktor kaže da je najčešća ona nakon infarkta miokarda.

- Nekada se kod mladih, usled virusnih infekcija, kod određenog broja, koksaki ili kovid ostave promene na srčanom mišiću - dodao je Simić.

- Kovid može da pogorša situaciju, napravi problem, i zato je rehabilitacija važna. Mi znamo mlade koji su trenirali, bili u dobrom stanju, ali ne mogu da se vrate pređašnjem stanju. Uvek su zamoreni, umorni, nemaju snage - rekao je dokror, dodajući da su neophodna ispitivanja nakon preležanog virusa.

Govoreći o lečenju srčane slabosti, doktor napominje da je disciplina neophodna, i da se stil života menja. Kako kaže, ne postoji stabilna srčana slabost, te je kontakt sa lekarima neophodna tokom celog života.

- Fizička aktivnost je dozvoljena u vidu šetanja, hodanja... Neki teži fizički napor je skoro nemoguć, jer se vi zamarate - naveo je Simić.

