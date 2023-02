POJEFTINJENJE KVADRATA U NOVOM SADU SIGNAL ZA CELO TRŽIŠTE? Sledi period stagnacije, a evo i da li će biti PADA CENA

Pojeftinjenje kvadrata u centru Novog Sada na samom početku godine, vratilo je optimizam mnogima koji razmišljaju o kupovine nekretnine ove godine. Ipak, imajući u vidu da jedna lasta ne čini proleće, mišljenja stručnjaka nakon nakon prvog pozitivnog signala su podeljena. Dok jedni smatraju da u narednim mesecima možemo očekivati stagnaciju pa i blagi pad, drugi veruju da se trend rasta cena kvadrata nastavlja i u ovoj godini.

U januaru je prosečan kvadrat u centru Novog Sada pojeftinio za 0,04 odsto. Neki bi rekli minimalno, ali je činjenica da dugo nismo videli negativan trend. Zoran Stanić, master građevinski inženjer i sertifikovani procenitelj za nekretnine, kaže da se na osnovu toga ne bi moglo zaključiti da je ovo signal za pad cena na tržištu nekretnina.

- Januar je tradicionalno mesec gde se manje kupuje. Bilo da su u pitanju keš kupci, bilo da su u pitanju kupci koji nekretninu kupuju na kredit. Keš kupci koji su van zemlje, kupovinu najčešće završe u decembru, tako da je januar jednostavno mesec presabiranja. Tako se na bazi jednog meseca ne mogu donositi bilo kakvi zaključci i predikcije. Tek od marta možemo da imamo malo realniju sliku šta se dešava na tržištu nekretnina - kaže naš sagovornik.

Cene će stagnirati

Prema izveštaju portala Nekretnine. rs za januar mesec, blagi rast prosečnog kvadrata zabeležen je u svim većim gradovima, izuzev centra Novog Sada. Uroš Novković, građevinski procenitelj kaže da još uvek nema signala da cene padaju, i da je trenutna stagnacija odraz prodaje koja je malo usporila.

- Malo se smanjila prodaja jer oko 50 odsto ima manje stambenih kredita u odnosu na period od prošle godine, zbog toga što su kamate skočile. Sa druge strane, investitori koriste priliku i drže cene. Postoje projekti koji su započeti i koji tek treba da se završe, ali koje je većina kupaca kupila ili kaparisala i sad nema nazad - kaže Novković.

On dodaje da se nada da će cene uskoro krenuti da padaju jer kako kaže trenutno su one nerealne.

- Ja se iskreno nadam da će da one krenuti da padaju, jer ovo nisu realne cene kada se gledaju svi realni indeksi i parametri - plate, potrošačka korpa kao i odnos koliko treba raditi da bi zaradio za jedan kvadrat. Kod nas je to oko pet puta više nego u svetu. Tako da taj odnos u poređenju sa prosečnom platom nije realan - kaže naš sagovornik.

Uprkos svemu ovom, trenutna sitacija je da prodaja nekretnina u Srbiji, čak i po ovako visokim cenama ne prestaje. Procenitelj Novković objašnjava da tome u velikoj meri doprinose naši ljudi koji rade u dijaspori.

- Imamo puno naših ljudi iz dijaspore koji čuvaju kapital ovde, i imajući u vidu trenutnu ekonomsku situaciju i dešavanja, gledaju kako svu svoju imovinu, i ušteđevinu koju već imaju da zaštite i ulažu u nekretninu koju mogu da izdaju - kaže procenitelj.

Kada su u pitanju predviđanja za mesece koje slede procenitelj Novković kaže da možemo da očekujemo stagniranje cena, sa potencijalnim blagim padom, ali sigurno bez naglog rasta.

Rast 10 do 20 odsto

Miodrag Gazibara, šef prodaje u jednoj građevinskoj kompaniji u Beogradu, kaže da u Beogradu još uvek ne vidimo jasne dokaze da tržište nekretnina usporava, naprotiv. Podseća da je u četvrtom kvartalu prošle godine, u našoj prestonici zabeležena rekordna prodaju stanova.

- Prema podacima RGZ prometovano je preko 820 miliona evra, što je čak 50 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Ne očekujemo da će u skorijoj budućnosti doći do značajnog pojeftinjenja nekretnina u Beogradu. Ne vidimo nikakve indicije za to, naročito kada su u pitanju ekskluzivne nekretnine - kaže naš sagovornik.

Za razliku od predhodnih sagovornika, Gazibara je mišljenja da će cene nastaviti da rastu u opsegu od 10 do 20 na godišnjem nivou.

- U prošloj godini, posledično početku rata u Ukrajini, tržište nekretnina od drugog kvartala kod nas beleži akutan rast. Samo u tom periodu prodate su nekretnine u ukupnoj vrednosti od evra 712 miliona (uobičajeni kvartalni promet se kreće između 550-600 miliona evra). Ovo je posledično dovelo i do pomentuog rekorda u četvrtom kvartalu prošle godine: rast cena kirija privukao je veliki broj investicionih kupaca -kaže on.

Šef prodaje dodaje da eventualno vraćanje u uobičajene obime trgovine nekretninama ne bismo okarakterisali kao usporavanje tržišta, već njegovo vraćanje u normalne tokove.

Začarani krug "drži" cenu

Iako je poslednjih nekoliko meseci gradnja stanova znatno usporila, to nije dovelo do zaustavljanja cena. Naprotiv. Potražnja za stanovima ostala je na istom nivou, a kako je ponuda smanjena u novogradnji, interesovanje je prebačeno na stare stanove.

Milić Đoković, građevinski procenitelj i stručnjak za nekretnine, obajsnio je da cene ne padaju iz razloga jer se već neko vreme nalazimo u začaranom krugu, iz koga niko prvi neće da izađe.

- Mi smo tržište vezanih transakcija. Kod nas kada neko proda stan, on ne ide da taj novac uloži u banku ili u neki fond, već ponovo ide da kupi nekretninu. I to je tako u 85 do 95 odsto slučajeva. To je jedan začarani krug u kome se vrtimo i zbog čega cene ne mogu da padnu - objasnio je ovom prilikom Đoković.

Autor: