EVO DA LI SRBIJI PRETE OZBILJNIJI POTRESI! POGLEDAJTE DETALJNU MAPU - Ovo je maksimalna jačina zemljotresa za svaki deo naše zemlje (FOTO)

Ima li razloga za paniku nakon serije zemljotresa koji se sada dešavaju i u susednoj Rumuniji i koliko bi jak potres mogao da se oseti u Srbiji, pitanja su koja se ovih dana nameću u javnosti.

Sudeći po mapi koja definiše maksimalnu jačinu zemljotresa u celoj Srbiji, reklo bi se da našoj zemlji ne preti na približno jak potres kakvi se nažalost mogu očekivati u okruženju.

U većem delu zemlje, vidi se na mapi, najstrašnije što u jednom veku može da se desi je razaranje od VI stepeni Merkalija, što je uporedivo sa štetom od zemljotresa u Kraljevu 2010., koji je sa magnitudom od 5,5 Rihtera naš najveći potres u ovom veku.

Opasnost od zemljotresa u Srbiji izražena je najviše u Šumadiji, Rudničkom i Kolubarskom kraju, a tome svedoče i oni koji su se dogodili u istoriji. Ta ista istorija svedoči i da na našem prostoru ne prete zemljotrese jači od 6 stepeni, a to je istakla i naš seizmolog Slavica Radovanović.

Ona je objasnila i da potres od 6 stepeni u Srbiji, ne može da izazove pomeranje kao u Turskoj, koju je prošlog ponedeljka pogodio razoran zemljotres.

- Odmah da kažem da je takvo pomeranje 100 puta manje nego pri turskom. Tako da se razumemo, to bi u odnosu na turski bio slab zemljotres, u odnosu na ono što mi želimo, bio bi jak i bio bi jači od kraljevačkog zemljotresa. Ako govorimo o Bugarskoj, gde takođe dugo nije bilo jakih zemljotresa i vrlo je verovatno da će se i tamo događati jaki zemljotresi, to su neke magnitude koje čak dosežu do 7 jedinica Rihterove skale, ali su ti potresi vezani za neke pogranične prostore Srbije i Makedonije i mogli bi imati uticaja na južne delove naše Republike - rekla je Slavica Radovanović.

Ona je dodala da mapa predstavlja mesta na kojima će se na svakih 95 godina javiti zemljotresi ove jačine.

Kako bi izgledao potres od 5 do 7 stepeni Merkalijeve skale?

V stepeni - Skoro svi primećuju podrhtavanje. Oni koji spavaju - bude se. Vrata se otvaraju, posuđe pada, slike na zidu se ljuljaju. Mali predmeti se pomeraju ili prevrću. Drveće može da se ljulja, tečnost se preliva iz otvorenih posuda.

VI stepeni - Svi osećaju potres. Ljudi imaju problema sa hodom. Predmeti padaju sa polica. Slike padaju sa zidova. Nameštaj se pomera. Puca malter. Drveće se trese. Manje štete na loše sazidanim kućama. Nema strukturnog razaranja.

VII stepeni - Ljudi imaju problema sa stajanjem, Vozači osećaju da im se vozilo trese. Neki nameštaj puca. Slabije vezani crepovi padaju sa krova. Oštećenja su manja do srednjih na kvalitetnim objektima. Značajna na starim objektima.

VIII stepeni - Vozači imaju problema sa upravljanjem. Kuće se ruše. Visoke strukture kao soliteri i dimnjaci se ljuljaju i mogu da se sruše. Dobro sagrađene zgrade trpe ozbiljna oštećenja. Stabla se lome. Nivo vode u bunarima se menja.

IX stepeni - Dobro građeni objekti imaju ozbiljna oštećenja. Podzemne cevi pucaju. Zemlja puca. Rezervoari imaju teška oštećenja.

Naime, Merkalijeva skala ima 12 stepeni, međutim takav zemljotres se nikada nije dogodio. Kada bi nas pogodio potres tog intenziteta, skoro sve bi bilo uništeno, objekti bi leteli u vazduh, Zemlja bi se pokretala u vidu talasa, dok bi se velike stene pomerale.

