NEMA RAZLOGA DA MESO POSKUPI: Vlada sprečava skok cena mesa

Ne postoji nijedan objektivan razlog da dođe do poskupljenja svinjetine i piletine u Srbiji, posle ukidanja ograničenja za njihove cene.

- Potražnja je stabilna, a nisu povećeni ni troškovi proizvodnje. Cena kukuruza, koji je osnovna komponenta hrane za životinje, pala je, a država je obezbedila jeftinu struju i druge energente - kaže pomoćnik ministra trgovine Žarko Malinović, ističući da svakodnevno analiziraju kretanja cena i na osnovu toga donose odluke.

- U poslednja tri meseca potražnja je stabilna, i globalno tržište i naše se stabilizuju - ukazuje Malinović. - Od trgovaca smo dobili pozitivnu reakciju o ukidanju dela uredbe. Određene vrste mesa u marketima se i dalje prodaju ispod cena koje su bile propisane uredbom.

Povodom najava pojedinih klaničara da će nakon "odmrzavanja", već od sledećeg meseca, svinjski but koštati i do 900 dinara, krmenadle 800, a celo pile 360 dinara za kilogram, Malinović ističe da oni u svakom trenutku mogu da reaguju i onemoguće takvu zloupotrebu.

- Takvi pokušaji da se zloupotrebi slobodno formiranje cena nisu dobri - naglašava naš sagovornik. - Imamo mehanizme da to lako sprečimo. Važno je da u trenutku ovakve krize svi u lancu snabdevanja pokažu svoj deo odgovornosti.

Na pitanje da li bi svinjetina i piletina mogle da poskupe, jer ukidanjem dela uredbe za određene vrste mesa više nije ograničena trgovačka marža na 10 odsto, Malinović ističe da su trgovci pokazali visok nivo odgovornosti.

- To su proizvodi na kojima imaju najniže marže - navodi pomoćnik ministra. - Takođe, treba imati u vidu da u trgovini imamo rast konkurencije i unapređeno tržište i zato moraju da se bore kroz cenovnu politiku za potrošače.

I u Privrednoj komori Srbije ističu da nema realnih razloga da poskupe svinjetina i piletina, jer su uslovi proizvodnje ostali isti. Sekretar Udruženja za stočarstvo PKS, Nenad Budimović, kaže da je inicijativa za ukidanje ograničenja cena pokrenuta pre nekoliko meseci ka ministarstvima i Vladi, a došla je od primarnih proizvođača farmera i klanično-prerađivačke industrije.

CILJ ZAŠTITA GRAĐANA I PRIVREDE

Pomoćnik ministra trgovine Žarko Malinović kaže da je osnovna vrsta hleba "sava" poskupela na 57 dinara, jer su pekarima porasli inputi, pre svega, cena radne snage. - To je minimalno povećanje od 3,5 dinara - ocenjuje Malinović. - Tu uredbu smo doneli dugoročno, važi do kraja juna, tako da će celo tržište do nove žetve imati predvidivu situaciju.