IMAĆEMO PROLEĆE USRED FEBRUARA! Vikend nam donosi temperature deset stepeni IZNAD PROSEKA!

Današnje jutro u Srbiji osvanulo je vedro i hladno, uz mraz, a u većini predela bilo je i magle.

Jutarnje temperature bile su u minusu, a najhladnije bilo je u Sjenici sa minus 11 stepeni. Centar Beograda kao "toplotno ostrvo" pri aktuelnoj sinoptičkoj situaciji bio je najtopliji u Srbiji sa dva stepena.

Za razliku od hladnog jutra, dan protiče u znaku sunčanog i pravog prolećnog vremena. Maksimalne temperature biće u mnogim predelima preko 15 stepeni. Inače, danas se očekuje i slabljenje anticiklona i polja visokog vazdušnog pritiska nad našim područjem. Očekuje se postepeni pad vazdušnog pritiska i to će biti uvod u pogoršanje vremena koje se očekuje krajem vikenda.

Tokom vikenda snažan ciklon premeštaće se iz centralne Evrope dalje na istok, a svojim delom i preko Karpata. Ovaj ciklon svojim perifernim delom zahvatiće i naše područje.

U subotu u većem delu Srbije biće umereno do pretežno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine, jer se sa jugozapada očekuje priliv još toplije vazdušne mase. Na severoistoku Srbije biće uslova i za slabu kišu, uglavnom u delovima Banata. Na jugu i jugoistoku Srbije biće pretežno sunčano, ujutro uz maglu i slab mraz.

Duvaće umeren zapadni i jugozapadni vetar, na istoku Srbije jak. Očekuje se "fenski efekat" vetra, naročito na zapadu Srbije i u tim predelima biće i najtoplije (Podrinje, Kolubarski okrug).

Minimalna jutarnja temperatura od minus 2 na jugu do 8 stepeni na severu Srbije i u Beogradu, a maksimalna dnevna biće od 14 do 20 stepeni, u Beogradu do 18.

"Fenski efekat" vetra nastaviće se i drugog dana vikenda, uz veoma toplo vreme i uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Duvaće pojačan jugozapadni i zapadni vetar, a maksimalna temperatura biće preko 15 stepeni, lokalno i do 20 stepeni. Usled "fenskog efekta", veoma toplo biće i na planinama, uz temperature i do 15 stepeni, a snežni pokrivač potpuno će se otopiti na visinama do 1.000 metara. Na višim planinama očekuje se naglo otapanje, ali i pored toga, snežnog pokrivača na planinama poput Kopaonika, Stare planine i Zlatara biće u dovoljnim količinama, kao i na višim delovima Zlatibora.

U nedelju uveče do severa Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, u sklopu ciklona sa istoka Evrope. Ovaj hladnin front doneće u nedelju uveče i tokom noći severnim, a u ponedeljak i u ostalim predelima Srbije prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz skretanje vetra na jak severozapadni. Iako se očekuje prodor hladnije vazdušne mase sa severa, zahlađenje neće biti izraženo. Maksimalna temperatura biće od 10 do 14 stepeni, u Beogradu do 12.

Već u ponedeljak ciklon sa istoka odmaći će još dalje od našeg područja, a sa zapada se očekuje jačanje anticiklona i to će biti uvod u stabilizaciju vremena. U ponedeljak tokom dana sa severa Srbije uslediće razvedravanje.

U utorak i u sredu u Srbiji će biti sunčano i ponovo veoma toplo, maksimalna temperatura preko 15 stepeni. Od četvrtka se očekuje uticaj snažnog ciklona iz oblasti Alpa i Đenovskog zaliva, pa se na podurčju Srbije očekuje naoblačenje sa kišom, uz jačanje vetra, a od petka se očekuje pad temperature. Ipak, prema trenutnim prognozama ni ovo zahlađenje neće biti u obliku zimskog.

Dakle, vikend pred nama doneće temperature i za 10 stepeni više od proseka, a i pored manjih zahlađenja, maksimalne temperature do kraja februara ostaće iznad uobičajenog proseka za ovo doba godine, koji iznosi od šest do 10 stepeni.

Autor: