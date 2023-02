'SAD TREBA DA RAZMIŠLJAM DA LI JE ČOVEK HIV POZITIVAN' BOLNIČAR KOJI JE NAPADNUT NA VMA OTKRIVA: Incident kakav je napravio se retko viđa

Bolničar u Vojnomedicinskoj akademiji kojeg je na radnom mestu grebao i grizao pacijent, sigurno nije dosad najteže povređeni zdravstveni radnik usled napada pacijenta, ali malo koji slučaj nasrtaja na medicinare je imao toliko "elemenata akcionog filma", kao ovaj koji se u sredu dogodio u VMA.

Sve je započelo tačno u podne, u stacionaru Hitne pomoći, kada su kolege pozvale bolničara da im pomogne da smire vidno agresivnog pacijenta.

- Čovek od četrdesetak godina, koji nema više od 60 kilograma, toliko je udarao nogama, i grebao i grizao da ja dok sve nije završeno nisam ni bio svestan da sam izgreban i ujedan - priča povređeni bolničar. - Nas šestorica smo ga smirivali, kao da je sam đavo bio ušao u njega. Jedva smo ga obuzdali i vezali do dolaska vojne policije.

Pacijent koji je pokazao agresivnost u hitnu VMA došao je zbog povrede glave, a inače u dokumentima ima dva imena: jedno istovetno imenu čuvenog glumca iz akcionih filmova, i jedno "obično", naše.

- Negde je pao, i očigledno ogrebao glavu, videlo se da ima krvi, i došao je u neurološku ambulantu po pomoć - priča bolničar. - Incident kakav je on napravio u VMA, retko se viđa. Nisu to neke velike povrede koje sam zadobio, ali eto i to nam se dokaže iza istih onih "šalera" sa koji mnogi verbalno napadaju medicinare kao da smo najgora profesija. Ranu su mi isprali, dobio sam antibiotik i analgetik po potrebi, dvoje lekara koji su pisali izveštaj uputili su me i kod infektologa i epidemiologa. Sad treba da razmišljam da li je čovek možda HIV pozitivan.

