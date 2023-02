'SESTRIĆU DUŠANU OSTAVLJAM TEPIH I ZAMRZIVAČ' BIZARNA SCENA na srpskom groblju tokom čitanja testamenta

Srbija je još od Nušićeve "Ožalošćene porodice" videla kako ožalošćena porodica pokojnika može da izgleda, ali verujemo da ovakve scene nije mogla ni da zamisli.

Kada dođe do čitanja testamenta, nažalost znamo da onaj koji ga je pisao više nije među živima. I to sa sobom nosi tugu i bol među porodicom, prijateljima, poznanicima. Međutim da i u takvim situacijama može da dođe do smeha, pokazuje nam situacija koja je nastala u Obrenovcu sada već daleke, 2015. godine.

Ljudi gledaju snimak sa srpskog groblja i ne veruju, dok se porodica smeje Bogdan zapomaže nad sopstvenom slikom:

"Pokoj ti duši moj Bogdane"

Naime, pokojnica Slavka poželela je da se po verovanjima koje je zastupljeno kod našeg naroda, na njenom grobu nakon 40 dana okupi familija, da popiju za njenu dušu ali i da pročitaju testament, koji je izazvao ni manje ni više nego urnebesni smeh kakav nije viđen na grobljima.

- Sestriću Dušanu L. ostavljam zamrzivač od 30 litara i tepih iz moje sobe. Sestriću Draganu L. ostavljam krevet, stolicu i orman... - glasile su reči testamenta, posle čega se grobljem širio smeh ne samo ožalošćenih. Do tog trenutka, ozbiljni gospodin, koji je čitao testament, nije više mogao da izdrži posebno kada je na red došla taraba, koju je po želji pokojnice ostavljena Dobrici, Ceci i Doci u znak zahvalnosti što su je gledali i pazili u starosti.

Snimak je osvanuo na društvenim mrežama i za kratko vreme postao viralan. Slavka je možda namerno želela da nasmeje svoju porodicu i prijatelje, ipak verujemo da nije znala da će smeh izazvati širom Srbije.