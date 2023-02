PRVOG DANA VIKENDA ČAK DO 20 STEPENI! Danas pretežno sunčano i toplo, slaba kiša na severoistoku!

U Beogradu ujutro umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplo.

Prema prognozi Republičkog meteorološkog zavoda, danas se u Srbiji očekuje slaba kratkotrajna kiša na severoistoku zemlje.

Vetar slab i umeren, u Vojvodini, istočnoj Srbiji i planinskim predelima povremeno i jak zapadni.

Najniža temperatura od -2 stepena na jugu i jugoistoku Srbije do 8 stepeni u Beogradu, a najviša od 14 stepeni na jugu do 20 stepeni na zapadu Srbije.

Vetar slab i umeren, zapadni. Najniža temperatura od 5 do 8 stepeni, a najviša oko 18 stepeni.

U nedelju malo do umereno oblačno i toplo. Uveče i tokom noći ka ponedeljku naoblačenje, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, na severu, istoku i u planinskim predelima povremeno jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 1 do 9, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. .

U ponedeljak ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama sa slabim snegom, a temperatura će biti u manjem padu. Posle podne suvo u celoj zemlji uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

U utorak pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umern, na istoku ožpovremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana, od 22. do 26. februara: tokom celog perioda umereno do potpuno oblačno u većini dana suvo, a slaba kiša se očekuje samo u četvrtak u većini krajeva, a u petak na istoku i jugoistoku zemlje i to uglavnom u prvom delu dana.

