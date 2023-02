ŽIVOTNA PRIČA ČUVENOG DR MILJKA RISTIĆA: Odrastao sam u Jatagan mali, MIŠEVI SU IŠLI PO MENI, onda sam radio s najvećim na svetu!

Rođen sam 11. januara 1948. u Beogradu. I majka Stanimirka i otac Radivoje su iz Srednje Dobrinje kod Požege, sela u kom je rođen knez Miloš Obrenović. Otac je završio Višu finansijsku školu, radio je u PKB, a majka je bila medicinska sestra u Zavodu za transfuziju krvi, počinje životnu ispovest prof. dr Miljko Ristić, čuveni kardiohirurg.

Porastao sam u Jatagan mali, u romskom naselju - na mestu Prokopa, gde se sada zida nova železnička stanica, u predelu auto-puta od Dušanovca do Mostara. To su bile improvizovane kolibe od kartona i dasaka, bez kanalizacije i vode za piće, sa mnogobrojnom decom koja se igraju u prašini između kesa s đubretom i otpacima. Živeli smo u delu gde je bila fabrika plute "Grmeč", u magacinu, visoki plafoni i ogromni prostori koji se zimi ne mogu zagrejati. Taj magacin je bio kao luksuz u odnosu na našu okolinu.

Noću nas je često budila jurnjava miševa, pa smo se sestra Slobodanka i ja pokrivali preko glave dok smo spavali. Jedne noći izbio je strahoviti požar, plamen je išao i sto metara u visinu, pa smo se našli u ogromnoj gomili dece i ljudi plašeći se za živote i kuda dalje.

Završio sam osmogodišnju školu "Vojvoda Mišić" u tom romskom naselju, a potom Četvrtu beogradsku gimnaziju na Dedinju, u potpuno drugačijem kraju. Pohađanjem ove dve škole čovek shvati da među istim generacijama postoje velike razlike.

Preteča društvenih mreža

Period gimnazije karakterisalo je svakodnevno dopisivanje s drugaricom Ninom, koja je bila ista generacija, sedela je u istoj klupi, ali u suprotnoj smeni. Imam nekoliko stotina tih pisama, takvo dopisivanje bilo je običaj u gimnaziji. Rado se sećam tog perioda. Nina je kasnije postala moja prva supruga.

Ranković i Stambolić

Na Dedinje sam upao kao stranac, ali su me stvarno voleli. A mene je bilo sramota. Ta deca su me zvala na sve rođendane, to su vile u Užičkoj, čist luksuz, a ja nisam imao gde da ih pozovem na rođendan. Da ih zovem u magacin?! U tu gimnaziju išla su i deca Leke Rankovića, Titov unuk, koji se stalno bio... Direktorka je bila stroga, a na roditeljskom su bili i odrasli i učenici. I ona pred Lekom njegovoj deci: "Mirni, poslaću vas u ćošak!" U klupi sam sedeo s Mišom Stambolićem, sinom moćnog Petra Stambolića. On mi je bio najbolji drug i kasnije venčani kum. U Jatagan mali sam živeo 18 godina, dok nisam završio gimnaziju.