ZNATE LI ŠTA PORUČUJE OVAJ SAOBRAĆAJNI ZNAK?! Kada čujete njegovo značenje SLEDEĆI PUT ĆETE SIGURNO USPORITI NA TOM DELU PUTA! (VIDEO)

Moramo biti upućeni u sve saobraćajne znakove, kako bi smo blagovremeno reagovali. Ovaj znak je postavljen na pravom mestu, rekao je za Pink prof. Milan Vujanić.

Na uglu Ugrinovačke ulice i Ulice Filipa Višnjića u Zemunu, nalazi se neobični saobraćajni znak.

Prolaznici nisu bili sigurni koje je njegovo značenje, ali tačan odgovor dao nam je prof. Milan Vujanić.

- Takav znak postoji u pravilniku i označava deo ulice, odnosno puta, gde se više nego obično mogu pojaviti slabovida ili slepa lica - rekao je Vujanić.

Kako kaže, on je dobro usaglašen tako da asocira na to što bi trebalo da znači, što, kako kaže, nije baš slučaj sa svim saobraćajnim znakovima.

- Saobraćajni znakovi bi trebalo da asociraju one koji ih vide na ono što treba da znače, kao što je to u ovom slučaju. To je znak obaveštenja i lako se može zaključiti koje je njegovo značenje - rekao je Vujanić.

Ističe da je ovaj znak veoma koristan i dodao da, kada vas neko obaveštava da idete delom grada gde se mogu pojaviti slabovida lica češće nego obično, vi imate respekt prema tome i usporite.

