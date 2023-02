NISMO SE OTROVALI NAMRTVO, ALI ĆE NAM OSTATI TRAJNE POSLEDICE! Toksikolog Kovačević: Udisali smo čestice manje od 5 mikrona

Požar koji je u sredu popodne izbio u fabrici guma u Zemunskom naselju Galenika, izazvao je pravu ekološku katastrofu.

Gust crni dim bio je vidljiv gotovo iz svih delova grada, a jedan od okolnih stanara je tu scenu opisao kao da je u njegovom stanu odjednom pao mrak.

Šta smo to udisali u protekla dva dana za Kurir je objasnio toksikolog Radomir Kovačević.

- Sigurno je da smo popili nešto od tih otrova, ali smo živi. Dakle nismo se otrovali na mrtvo, što kaže naš narod. Ali ono što zna mali broj ljudi i lekara, je da su emiteri svih toksičnih materija su fabrička postrojenja. Ovo su termolabilne materije koje oslobađaju na submikronskom nivou. Sve čestice manje od 5 mikrona koje užu u pluća moraju da ostave posledice - objašnjava Kovačević.

Toksikolog je naveo šta je sve bilo u vazduhu prilikom požara u Galenici kada su gorele gume.

- Ima tu aromata, minihlorid monomera, to su sve plastične mase koje su obogaćene kancerogenim potecijalom. Te akutne intoksikacije su beznačajne. To su ošptećenja alveolnog plućnih parenhila gde dolazi do gušenja i može da dođe do hroničnih optstuktivnih bolesti pluća ali i alergija - ističe Kovačević.

On je na kraju rekao šta ga najviše brine kad su u pitanju ovakvi incidenti.

- Meni je najvažnije da sve ima kumulativni efekat. Koncetracija materija s kancerogenim svojstvima, uvek se atakuju na prvom mestu na pluća. Mi u stanju mirovanja udahnemo 16 puta, a tokom fizičke aktivnosti i više - zaključio je Kovačević.

