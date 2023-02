KAD JE SINOĆ ZAGRMELO, STARI SU ODMAH REKLI 'NE VALJA' - Evo šta za zimsku grmljavinu kažu meteorolozi, a šta narodno verovanje

U Beogradu, Sremu, Novom Sadu i okolini, sinoć je grmelo i sevalo kao da smo usred leta! Beograđani su u čudu slušali buku, za koju se potom ispostavilo da je grmljavina. Sve to pratili su jak vetar i kiša. I sve to usred februara!

Do vremenske nepogode, koja srećom nije dugo trajala, došlo nakon nekoliko toplih dana, pri čemu je temperatura dostizala čak 20 stepeni Celzijusa.

Meteorolog Marko Čubrilo, međutim, kaže za Blic da to nije neuobičajeno, a razlog je sledeći: "Nevreme praćeno kišom i grmljavinom dešava se kad je februar ovako topao, a imamo aktivnu atmosferu i hladan front".

Kako objašnjava, zimi je grmljavina retka, međutim, ona je moguća u bilo koje vreme u toku godine.

Stručnjaci tvrde da se grmljavina zimi javlja tokom blagih i toplih zima, kao što je i ova, a očekuje se da i narednih dana bude toplo.

Kako prognozira RHMZ, u petak i u subotu, nakon niza toplih dana sa temperaturom do 18 stepeni, ponovo možemo da očekujmo kišu, pljuskove i grmljavinu.

Toplo do 25. februara

- Do oko 25. februara biće uglavnom suvo i dalje relativno toplo, ali je dalji razvoj sinoptike i dalje neizvestan. Tokom najvećeg dela ove sedmice se očekuje malo do umereno oblačno suvo i relativno toplo. U ponedeljak ujutro biće slabe kiše samo na jugoistoku regiona, sneg se očekuje da će padati samo na preko 1.000 metara nadmorske visine. Dok se zatim do petka računa na suvo vreme – kaže Marko Čubrilo.

U ponedeljak će biti malo svežije uz maksimume od +6 do +13 stepeni Celzijusa, a zatim ponovo vrlo toplo uz maksimume od +7 do +14, lokalno i oko +18 stepeni Celzijusa.

Narodna verovanja i zimske grmljavine

Prema narodnom verovanju kada zimi grmi to znači da Sveti Ilija vozi po nebu kola i da strelama gađa đavola. Ali ima i onih priča prema kojima grmljavina usred zime označava sukobe i strašne strvari!

“Grom udari na Svetoga Savu, usred zime kad mu vreme nije” su stihovi narodne pesme “Početak bune protiv dahija”, kojom se najavljivao Prvi srpski ustanak. Ukoliko se dogodi grmljavina na ovaj verski praznik, veruje se, čekaju nas burni događaji.

Prema pričama koje su se prenosile s kolena na koleno, svim mračnim događajima u našoj istoriji prethodila je grmljavina usred zime.

Zabeležene su i grmljavine zimi nakon kojih nije bilo loših stvari i sukoba. To se dogodilo 2. januara 1917. godine, 17. januara 1955., na Božić 1982. i 16. januara 1983. Te zime su bile toplije nego što je to običaj za taj period godine, a događalo se i da su temperature bile visoke.