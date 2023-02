ZAVRŠAVAMO STARE, ZAPOČINJEMO NOVE PROJEKTE! Ministar Vesić za Pink o najvažnijim infrastrukturnim radovima i budućim projektima

Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture objavilo je da je u prvih stotinu dana rada Vlade najznačajnije bilo probijanje tunela Bubanj Potok i početak probijanja budućeg najdužeg tunela u Srbiji Iriški venac. Najavljeno je i otvaranje brze saobraćajnice Surčin - Novi Beograd za 31. mart.

Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, izjavio je za Pink da su među najvažnijm delima ministarstva probijanje tunela Beli Potok i završetak obilaznice oko Beograd koja je planirana 1. juna, koja je počela da e gradi 1991. godine.

- Kao što vidite trebalo je više od 30 godina da se završi tih manje od 50 km obilaznice od čega je najviše urađeno poslednjih 10 godina, tako da ćemo mi konačno imati završen taj deo obilaznice. To znači da će svi oni koji putuju auto putem ka beogradu više neće morati da ulaze u grad, neće morati da idu preko Gazele što je zaista velika prednost i ubrzava njihov put prema Nišu - rekao je Vesić.

On je naveo da se sada projektuje drugi deo, poslednji deo obilaznice to je Bubanj potok do Pančeva, CIP je dobio da radi taj projekat.

- To je poslednji 31 km, kada bude završen do Pančeva ta obilaznica će biti gotova. Onda će oni koji dolaze iz Rumunije, banata, Vršca, Pančeva i Zrenjanina iz tog dela Srbije moći da zaobiđu Beograd i da putuju prema nišu, Grčkoj, prema Kragujevcu- naveo je Vesić.

Vesić je najvio i građenje velikog železničkog mosta kod Vinče, koji će suštinski značiti železničku obilaznicu oko Beograda, što je veliko rasterećenje za Beograd.

Tunel Iriški venac je projekat koji se radi u okviru Fruškogorskog koridora koji povezuje Rumu sa Novim Sadom i to je naš najduži tunel oko 3 i po km dužine, navodi Vesić i dodaje da se rade još dva kraća tunela, jedan je tunel Laz od Pakovraća prema Požegi a drugi je tunel Munjino Brdo koji je još bliži Požegi.

On je naveo da su radovi kod ta dva tunela veoma zahtevni, posebno tunel Munjino Brdo, stručnjaci sa Rudarsko geološkog fakulteta kažu da je to najzahtevnija geologija koju su ikad videli u Srbiji i zato se i zaista radi temeljito.

- Kada završimo auto put Miloš Veliki do Požege, krenućemo u izrgradnju dva nova auto-puta - rekao je ministar.

- Za jedan već imamo potpisan ugovor to je pravac prema Crnoj Gori od Požege do Duge Poljne, a drugi je od Požege prema Kotromanu, odnosno prema Republici Srpskoj gde smo već uradili projektovanje - kaže Vesić i dodaje da će Požega biti raskrsnica tri auto puta.

Vesić je najavio da će do 31. marta biti završen i prvi deo Moravskog koridora, deo od Pojata do Makrašana, to znači da će Kruševac biti spojen sa autoputem, dodajući da će do kraja septembra biti završeni radovi na putu do Koševa, iznad Kruševca, što je veoma značajno za ljude koji žive u tom kraju.

Ministar je najavio i da će do 31. marta biti završena brza saobraćajnica Surčin - Novi Beograd koja će omogućiti građanima novog Beograda i Zemuna pre svega da mogu diektno da se povežu na auto put Miloš Veliki, što će zaista otvoriti taj deo Beograda.

- To je jedan deo grada koji će se ubrzo razvijati. Sad smo napravili brzu vezu između Nacionalnog stadiona i grada, što znači da oni ljudi koji budu dolazili na utakmice, koncerte ili neke druge događaje moći će da brzo dođu do njega - dodaje Vesić.