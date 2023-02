Obolela osoba je zarazna poslednjeg dana inkubacije, kada je još uvek bez tegoba, četiri dana pre izbijanja ospe i četiri dana nakon izbijanja ospe.

Male boginje (morbile), šire se u Srbiji kao što su stručnjaci u našoj zemlji i najavljivali. Nakon Smederava, u kojem je objavljena epidemija, male boginje su se pojavile u Novom Sadu, a sada i u Beogradu. Kako navode stručnjaci, a na osnovu niskog obuhvata MMR vakcinom protiv malih boginja, zaušaka i rubele, očekuje se da se one šire i u ostatku Srbije.

Male boginje su do sada potvrđene kod 36 osoba, pretežno dece, ali ima i odraslih.

Prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovi Batut", u Smederevu, u kojem je 12. januara prijavljena epidemija, rеgistrоvаnа su 32 slučајa mоrbilа, оd којih je 31 pоtvrđеn u Institutu zа virusоlоgiјu, vаkcinе i sеrumе „Tоrlаk”, dоk је јеdnа оbоlеlа оsоbа pоrоdični kоntаkt, a takođe lаbоrаtоriјski pоtvrđеn. Rаdi sе о 19 nеvаkcinisanih оsоbа ispоd 2 gоdinе živоtа, 3 оsоbе prеdškоlsкоg uzrаstа i 10 оdrаslih оsоbа sа nеpоznаtim i nеpоtpunim vаkcinаlnim stаtusоm.

U Novom Sadu epidemija nije objavljena a morbili su dijagnostikovani kod 2. februara kod deteta od 9 godina koje je nevakcinisano, a 13. februara pоtvrđеnо је оbоlеvаnjе оsоbе iz kоntаktа uzrаstа 40 gоdinа, nakon čega je Institut za Javno zdravlje Vojvodine uputio apel roditeljima da vakcinišu decu.

Ista je situacija i u Beogradu, poslednjem gradu u kojem su morbili potvrđeni. Kako se saznaje, u pitanju je porodična epidemija, u kojoj su zaraženi beba od 4 meseca i majka stara 21 godinu.

Za sada nema osnova da se i u Beogradu objavi epidemija, ali ukoliko se pojavi još četiri, pet slučaja obolevanja onda će se i to dogoditi.

Kako je ranije rekao prof. dr Vladimir Petrović, direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine, uslovi za pojavu epidemije malih boginja postoje na široj teritoriji zemlje samim tim i u Vojvodini, pre svega zbog niskog obuhvata prvom dozom MMR vakcine dece uzrasta od 12 do 24 meseca u toku pandemijskih godina, od 2020. do 2022.

- Iako se osetljiva populacija smanjuje vakcinacijom propuštene dece odnosno vakcinacijom u 3. i 4. godini života, ova populacija i dalje nije mala. Instituti i zavodi za javno zdravlje u našoj zemlji, pre svih epidemiološka služba koja radi u okviru Centara za kontrolu i prevenciju bolesti, sprovode pojačan epidemiološki nadzor i reaguje se na prijavu svake sumnje na male boginje kako bi se suzbila pojava masovnije epidemije - kazao je prof. dr Petrović.

Na pitanje da li je pametno sada, u ovom trenutku vakcinisati decu MMR vakcinom s obzirom na to da su male boginje stigle u Srbiju, kaže bez sumnje da nevakcinisanu decu treba odmah vakcinisati:

- U uslovima pojave malih boginja, čak i kod onih koji su bili u kontaktu sa osobom kod koje je bolest laboratorijski potvđena, vakcinacija MMR vakcinom se može i treba da se sprovede u prva tri dana nakon kontakta.

Vakcinacija protiv malih boginja, zaušaka i rubele, kombinovanom MMR vakcinom, dodatno je opala u Srbiji u 2021. godini i sprovedena je obuhvatom od 74,8 odsto, pokazuje najnoviji Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Na pad su prema rečima sagovornika uticali stvoreno nepoverenje i strah od MMR vakcine, ali i epidemija korona virusa. Ovakav obuhvat realan je put do epidemije malih boginja u našoj zemlji, kažu lekari. Pored malih boginja preti i dečija paraliza, jer je i obuvat vakcinacijom protiv nje opao.

Obuvat MMR vakcinom je pao za više od 4 odsto u odnosu na 2020. godinu kada je iznosio 78, 1 odsto, a podsetimo da bi se izbegla epidemija malih boginja potrebno je da obuhvat bude 95 odsto, a to se nije postiglo ni u jednom okrugu u našoj zemlji prošle godine, a koliko je opasna nevakcinacija dece možete pročitati OVDE.

Trenutno su aktuelne i ovčije boginje (varičele) a one se od malih (morbila) razlikuju po svom kliničkom toku.

- A, najviše se razlikuju po izgledu ospe. Kod malih boginja ospa je makulopapulozna odnosno sitno brašnasta. Traje neko vreme, pa nestane. Kod varičele (ovčije boginje) ospa je vezikularna odnosno prisutni su mali mehurići ispunjeni tečnošću. Oni su prisutni nekoliko dana, potom pucaju, i nakon toga se pretvaraju u male kraste. Pri tome, ospa kod varicele ide u nekoliko talasa, na svakih tri do pet dana - rekao je prof. Petrović.

Male boginje su jedna od najzaraznijih virusnih infekcija.

Prenose direktnim kontaktom sa obolelom osobom - putem poljupca, rukovanjem, putem vazduha respiratornim kapljicama koje emituje obolela osoba kašljanjem i kijanjem i retko indirektnim putem preko sveže kontaminiranih predmeta.

Posle inkubacije, od momenta ulaska virusa u organizam do manifestacije oboljenja, odnosno pojave tegoba, od 7 do 18 dana, dolazi do pojave povišene telesne temperature, sekrecije iz nosa, kašlja i konjunktivitisa - vodnjikave, crvene oči, otečeni kapci. Ovi simptomi traju od dva do četiri dana, nakon čega dolazi do skoka telesne temperature i više od 40 stepeni, i pojave makulopapulozne ospe prvo na licu, iza ušiju i na vratu, koja se zatim širi na trup i ekstremitete.

Obolela osoba je zarazna poslednjeg dana inkubacije, kada je još uvek bez tegoba, četiri dana pre izbijanja ospe i četiri dana nakon izbijanja ospe.

Komplikacije su češće kod dece mlađe od pet godina i odraslih osoba starijih od 20 godina. To su zapaljenje pluća (pneumonija), zapaljenje srednjeg uha, dijareja, zapaljenje mozga i gubitak vida. Zapaljenje pluća se javlja kod svake 20. obolele osobe i oko 60 odsto slučajeva smtnih ishoda nastaje upravo zbog ove komplikacije.

Svaki hiljaditi bolesnik dobija zapaljenje mozga, dok na 1000 obolelih sa navedenom komplikacijom dolazi do smrtnog ishoda.

U pоslеdnjој еpidеmiјi mаlih bоginjа u Srbiјi, tокоm 2017. i 2018. gоdinе rеgistrоvаnо је оkо 5.800 оbоlеlih, оd kојih је 93 odsto bilо nеvаkcinisаnо, nеpоtpunо vаkcinisаnо ili sа nеpоznаtim vаkcinаlnim stаtusоm. Јеdnа trеćinа оbоlеlih bilа је hоspitаlizоvаnа zbоg tеžinе kliničkе slikе prаćеnе kоmplikаciјаmа.

U оvој еpidеmiјi rеgistrоvаnо је 15 smrtnih ishоdа mеđu kојimа је bilо čеtvоrо dеcе mlаđе оd pеt gоdinа.

Autor: