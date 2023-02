Beograđanin se GORKO POKAJAO jer je njima izdao stan: Hteo da zaradi, pa DEBELO PLATIO: PRESELI SU MI NJIHOVI EVRI

Cene rentiranja stanova u Beogradu, poslednjih godinu dana nepresušna su tema i izvor besa kod građana koji nisu stambeno obezbeđeni. Ruski državljani pohrlili su u Beograd, za cenu ne pitaju, dreše kesu, ali šta se dešava nakon toga, objašnjava Beograđanin M. R. (35).

- Pre oko 10 godina sam od babe nasledio stan. Nakon njene smrti rešio sam svu papirologiju, i podigao kredit kako bih renovirao sve jer je stan bio u izvornom stanju - počinje priču.

Svoj stan ima, duplo je veći i odluka je bila da nasledstvo iznajmljuje.

- Budući da imam svoj stan koji je duplo veći, odlučio sam da ovaj na Karaburmi iznajmljujem. Kiriju sam naplaćivao 150 evra i tu su se smenjivali ljudi, najčešće nakon godinu dana. Potpisivali smo ugovor, ali nisam uzimao depozit. Kako je počeo rat u Ukrajini, dolaze Rusi ovde i tako su cene i počele da skaču, te sam i ja dolučio da povećam kiriju - priča sagovornik.

Kako kaže, on je otac dvoje dece i koji dinar više nije "naodmet".

- Svakome od nas treba novac, i naravno... ako možemo da izdamo stan za duplo veće pare - što da ne? Otac sam dvoje dece, a kada imate decu i radite za platu, teško se živi i povećanje kirije je bila sjajna opcija da sebi koliko-toliko olakšam život. Povećao sam kriju sa 150 evra na 400, i nisam ni bio svestan da je to toliko mnogo za stan od 30 plus kvadrata - navodi on.

Ljudi su se javljali, ali je on, kako kaže, izabrao strane državljane.

- Objavio sam u svim grupama da izdajem stan jer su poslednji stanari izašli i vratili se u Ivanjicu. Bilo mi je čudno da mi se naši ljudi ne javljaju na oglas, samo Rusi. I tada sam shvatio da je to mojih pet minuta, barem sam tako mislio. Dogovorili smo se da vide stan, došli su i doneli novac. Verujte mi, nisu ni ušli u stan, počeli su da vade pare, bili su jako veseli i srećni jer su našli smeštaj, a ja sam bio zadovoljan jer sam uzeo prvu kiriju 400 evra plus depozit isto toliko. Naši ljudi mi ne bi nikada toliko dali, ja sam toga svestan, ali sada je kasno - priča sagovornik.

Ništa nije ukazivalo na beg

Pošto ne živim blizu stana koji je izdao Rusima, prvi mesec je otišao po kiriju, a nakon toga su mu novac uplaćivali na račun.

- Sve je bilo u redu, sem toga da su me komšije nekoliko puta zvale da se žale na haos. Kada sam ih pitao šta se dešava, rekli su mi da im je žao i da jesu bili bučni, ali da se to neće ponoviti - priča i dodaje:

- Kada je nakon pet meseci došlo vreme da se plati kirija, njih nije bilo. Nisu se javljali dva dana, mislio sam da je sve ok, možda nisu tu, odlučio sam da sačekam. Pozvao sam ih nakon pet dana, niko se nije javljao, a imao sam obaveze te sam pozvao komšije da provere šta se dešava, i tada su mi rekli da ih ne čuju i ne viđaju, ali da spolja vide da su u stanu sva svetla upaljena. Znao sam da nešto nije u redu, osećao sam. Došao sam do stana, zvonio i kucao nikoga nije bilo unutra. Pomislio sam da se možde nije nešto desilo, ali sam odlučio da provalim vrata i da uđem. Šok, kada sam ušao, toliko je smrdelo u stanu, na podu je bila deponija, nameštaj uništen, ispolivani kreveti, dušeci, sve je bilo uključeno, čak i mašina za veš koja je bila prazna, oni su uključili šporet i preklopili ga onim limom što stoji, pa su ostali tragovi, naravno šporet nije bio upaljen. Nisam mogao da verujem da je to moj stan, šolja u tolaetu je bila zapšena, radijator izmazan, a na stolu hrpa računa koja nikada nije plaćena, ali sam to tek kasnije saznao - priča u dahu Beograđanin.

Budući da nije imao uvid u poslednje račune, čekao je da stignu i da plati.

- Znao sam da taj poslednji mesec imam depozit koji su mi dali, i imali smo dogovor da zakup ide na godinu dana i potpisali ugovor. Ljudi, meni su stizali računi, oni su za te mesece što su bili tu napravili račun za struju 70.000 dinara, ne znam kako, za vodu, za čišćenje zgrade, za internet i kablovsku, ništa nisu platili. Na kraju, ja sam morao iz svog džepa da dam skoro 1.500 evra da otplatim sve, preseli su mi njihovi evri i useljenje. Od danas, u mom stanu nema mesta za strance. Kiriju sam smanjio i sada je 250 evra, opet je za 100 evra više nego pre.

Poruka za sve stanodavce

- Pazite koga porimate u stan, nemojte da završite kao ja koji sam morao da tražim dodatni posao kako bih skupio pare za njihove dugove, verujte mi smanjite cene i našim ljudima dajte da stanuju, ako ništa drugo, barem možete da ih nađete ako pobegnu, a gde da jurim Ruse. Kako ne bih ostao nedorečen, kamera je snimila kako su izašli iz stana nešto iza ponoći, ni ključ nisu ostavili, ali upaljene uređeje jesu - sve kompletno - zaključuje M. R.

