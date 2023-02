NE PROVOCIRAJTE PROBLEM! Jovićević za Pink: Slušajte svoje telo i zauzimte položaj koji mu najviše odgovara (VIDEO)

Vladan Jovićević, direktor Doma zdravlja West Medic, ističe da treba slušati telo i zauzeti položaj koji mu najviše odgovara, dok se određeni problem ne reši.

- Savetujem pacijentima koji imaju bilo kakvu tegobu da zauzmu onaj položaj i pri spavanju i pri sedenju i stajanju koji im telo negde traži, odnosno u kojem može da funkcioniše - naveo je Jovićević.

Prema njegovim rečima, ako ne možete da hodate uspravno, morate malo da se pognete ili ne možete da sedite to je ono što je vašem telu u tom trenutku potrebno i to treba ispoštovati.

- Moramo da pravimo kompromise, da ne provociramo problem dok ga ne rešimo - istakao je Jovićević i dodao da telo samo "kaže" šta je u određenom trenutku prihvatljivo.

- Telo realno procenjuje svoje kapacitete i jasno govori šta može, a šta ne. Poštujte to. Kada nemate problem, navika je ta koja može praviti problem. Ako primetite da vam neki položaj pravi neku vrstu problema - da li je to ukočenost, neprijatnost, bol... to su signali koje ne treba zanemariti. To ne mora biti posledica neudobnog kreveta, stolice, već signal da nešto u telu nije u redu - ukazao je Jovićević.

Statistika, kako je dodao, pokazuje da većina odraslih ljudi, do 90 odsto njih, ima naznake problema.

- Većina ljudi oseća tegobe. Problemi sa kičnom prate moderno doba i signale koji ukazuju na problem treba prepoznati i potražiti pomoć - rekao je on.

